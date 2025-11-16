Z Brnika odslej tudi direktni poleti v Barcelono

Na Brniku je popoldne pristalo letalo družbe Vueling iz Barcelone, s čimer je ljubljansko letališče v letošnjem zimskem voznem redu bogatejše še za tretjo novo destinacijo. Po Las Palmasu in Manchestru je odslej z Brnika možno direktno poleteti tudi v Barcelono, s čimer se krepi dostopnost med Slovenijo in Španijo ter razširja mreža nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča, so pojasnili v družbi Fraport Slovenija.

Povezava med Ljubljano in Barcelono bo na voljo dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času praznične sezone, med 9. decembrom in 6. januarjem, bo dodan še tretji tedenski let ob torkih. Lete bo Vueling izvajal z letalom Airbus A320, vozovnice pa so že na voljo pri prevozniku, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so navedli besede poslovne direktorice družbe Babett Stapel, da težko pričakovana povezava z Barcelono prinaša več kot le nove letalske možnosti, saj pomeni tudi "dodatno priložnost za krepitev gospodarskih, turističnih in kulturnih vezi med državama". "Pričakujemo, da bo linija dobro sprejeta tako med slovenskimi potniki kot tudi med obiskovalci iz Španije," je dodala.