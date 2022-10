Z izdelki v beli embalaži spodbujajo trajnostno in ustvarjalno razmišljanje otrok

Mercator je v okviru projekta 'Bele embalaže' na police supermarketov in hipermarketov postavil priljubljene paštete, pijače, prehranske dodatke in piškote v belih embalažah. Podjetja Mercator, Atlantic Grupa, Fructal in Koncern Bambi, ki sodelujejo v projektu, so predstavila širše vidike projekta, ki so predvsem v ustvarjanju dodane vrednosti s poslovnim sodelovanjem, v spodbujanju otroške ustvarjalnosti in v trajnostnem premisleku, pojasnjujejo v podjetju.

Cilj projekta Bele embalaže je torej tudi preveriti, v kolikšni meri ljudje svojo naklonjenost trajnostnim spremembam izkažejo tudi pri nakupnih odločitvah in ali je tudi to lahko eden od načinov, kako varovati okolje v smislu zmanjševanja uporabe kemičnih sredstev, dodajajo. Kot poudarjajo, gre za gesto, ki vabi k razmisleku in iskanju novih možnosti in rešitev na več nivojih.

Kot izpostavljajo, ima projekt namreč trajnostno sporočilo. Otroci tako spoznavajo, da embalaže ni treba takoj zavreči, ampak da jo lahko ponovno uporabijo in ji sami s svojo domišljijo in spretnostjo dajo nov namen. Ustvarjalnost tako hkrati vodi tudi do bolj trajnostnega vedenja, so prepričani v podjetju. Podjetja, ki sodelujejo v projektu, tako postavljajo nov zgled dobre prakse pri iskanju rešitev, ki pomenijo koristi za vse deležnike.

"Mercator razume svojo vlogo širše, ne le kot največji trgovec v regiji, ampak tudi kot povezovalec in generator sodelovanja. Skupni projekti, ki ustvarijo poslovne sinergije, imajo posebno dodano vrednost, saj ni pomemben samo poslovni uspeh posameznega podjetja, ampak tudi to, kako skupaj ustvarjamo in razvijamo svoje poslovno okolje. Bela embalaža izdelkov, kar potrjuje tudi nedavna raziskava, vzbuja zaupanje in lažje komuniciranje trajnostnih vrednot in spodbudo za spremembe pri kupcih. Zato želimo s partnerji spodbuditi razmislek o kreativnosti in skupnem iskanju novih rešitev, saj sta prav kreativnost in sodelovanje pri trajnostnih rešitvah med ključnimi veščinami sodobnega časa," je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik Mercatorjevega poslovodstva.

Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat ter internacionalizacijo, pa je med drugim poudaril, da je "otroke učiti o pomenu varovanja okolja, ravnanju z embalažo, najsi gre za ponovno uporabo ali odgovorno ločevalno odlaganje, neprecenljivo za našo prihodnost."

Spodbujanje otroške ustvarjalnosti

V Mercatorju so pred dobrim letom na natečaju, v katerem je sodelovalo več kot tisoč otrok iz vse Slovenije, spodbudili ustvarjanje novih likov blagovne znamke izdelkov za otroke Lumpi. Nato se je porodila ideja, da skupaj s partnerskimi podjetji ponudijo posebno izdajo izdelkov priznanih blagovnih znamk v belih embalažah, z Lumpi liki pa zdaj otroke spodbujajo, naj embalaže ponovno uporabijo in z njimi ustvarijo nekaj novega. Gre za edinstven projekt, pri katerem priznane blagovne znamke podobo svoje embalaže odstopijo za skupen projekt, so sporočili.