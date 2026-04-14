Gospodarstvo

Z julijem se bodo carine na uvoz jekla zvišale na 50 odstotkov

Bruselj, 14. 04. 2026 08.20 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
STA M.V.
Jeklo

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla dogovor o zvišanju carin na uvoz jekla v EU s 25 na 50 odstotkov, ki bodo začele veljati julija. Obenem so se dogovorili o zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želijo jeklarski sektor EU zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu.

Kot so sporočili iz obeh institucij, so predstavniki držav članic EU in Evropskega parlamenta v pogajanjih večinoma ohranili predlog Evropske komisije iz oktobra lani. Tako bo kvota za brezcarinski uvoz znašala 18,3 tone letno, kar je 47 odstotkov manj od kvote za leto 2024. Pri določitvi nove kvote so v Bruslju upoštevali leto 2013, ko se je fenomen t. i. presežnih proizvodnih zmogljivosti oziroma zalog jekla začel razvijati.

V okviru dogovora so pogajalci določili tudi, kolikšen del kvote bo veljal za posamezno tretjo državo. Te bodo veljale za uvoz jekla iz vseh držav, razen za članice Evropskega gospodarskega območja Norveško, Islandijo in Liechtenstein.

Na uvoz, ki bo presegal kvoto, bodo od 1. julija letos namesto 25-odstotnih veljale 50-odstotne carine.

FOTO: Shutterstock

Dogovor prinaša tudi določeno prožnost, saj bo mogoče nezapolnjene kvote v prvem letu veljavnosti uredbe prenesti iz enega četrtletja v naslednje. Od drugega leta dalje pa bo komisija odločila, ali bo to možno za posamezne kategorije izdelkov.

Pri določanju kvot za posamezno državo bo eden od dejavnikov tudi to, kje sta bila staljena železova ruda in ulito jeklo, s čimer želi EU povečati preglednost pri uvozu.

Dogovor, ki ga bosta morali obe instituciji še uradno potrditi, je že pozdravil evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Dejal je, da bo izid pogajanj prinesel prepotrebno stabilnost za evropsko jeklarsko industrijo.

Bruselj želi jeklarski sektor zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu, ki bi po nekaterih projekcijah lahko do leta 2027 dosegle 721 milijonov ton. To je več kot petkratnik letne porabe jekla v EU, so navedli na komisiji.

Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
14. 04. 2026 10.06
tok ste vsibpliuval rusio, amerika z ukrajino pa mogoce se s kom so nas lepo odklopili od rusov brez nase volje in kaj zdaj ja zdaj smo pa odvisni od amerov trikrat drazje naivni da bog pomagaj, tud rusi nebi nikol napadl ce nebi ukrajina rinla v nato in seveda amerika na meji z rusijo tko daa... smo si sami krivi zal
GLAVAČ
14. 04. 2026 10.02
Nesposobno Eu vodstvo,vse pod komando mirovnikov.ki delajo vojne po svetu.
suleol
14. 04. 2026 10.09
tako je, pa vecina slovencev ploska ameriki
amedeo
14. 04. 2026 09.56
Važno, da ne bo kila po 2 EUR...
suleol
14. 04. 2026 09.42
evo vam amerike vase, naši zavezniki pa to puj
Potouceni kramoh
14. 04. 2026 09.36
Od SIJa bodo ostal sam še kupi pepela in saj ter bolano bogat Tibor Šimonka in ruski žid.
bronco60
14. 04. 2026 09.31
Ja,pa davek na kitajsko robo, da jo bo potem EU trgovec prodajal po 10 kratni ceni in bo lepo zaščiten.
anko46
14. 04. 2026 09.19
Sedaj še davek na izdelke iz kitajkse, da bodo primorani vsaj sestavljati njihov material v EU. To je edina rešitev
kakorkoliže
14. 04. 2026 09.54
Vsak davek se na koncu prenese na končnega porabnika. Si to želite?
suleol
14. 04. 2026 10.10
zakaj ze
suleol
14. 04. 2026 10.11
sej je vse njihovo kaj tv video sesalc, kamere telefoni hladilniku pa naj majo pac nic novega za nas, raj spuste cene da si vsak lahko kupi, mi pa dejmo pametnjakovici pac zmislt neki aen
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
zadovoljna
Portal
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
