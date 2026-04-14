Z julijem se bodo carine na uvoz jekla zvišale na 50 odstotkov

Kot so sporočili iz obeh institucij, so predstavniki držav članic EU in Evropskega parlamenta v pogajanjih večinoma ohranili predlog Evropske komisije iz oktobra lani. Tako bo kvota za brezcarinski uvoz znašala 18,3 tone letno, kar je 47 odstotkov manj od kvote za leto 2024. Pri določitvi nove kvote so v Bruslju upoštevali leto 2013, ko se je fenomen t. i. presežnih proizvodnih zmogljivosti oziroma zalog jekla začel razvijati.

V okviru dogovora so pogajalci določili tudi, kolikšen del kvote bo veljal za posamezno tretjo državo. Te bodo veljale za uvoz jekla iz vseh držav, razen za članice Evropskega gospodarskega območja Norveško, Islandijo in Liechtenstein.

Na uvoz, ki bo presegal kvoto, bodo od 1. julija letos namesto 25-odstotnih veljale 50-odstotne carine.