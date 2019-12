Z novim letom nižja stopnja DDV za knjige in časopise

S 1. januarjem 2020 se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini petih odstotkov, ki bo veljala za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov, revij, brošur na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje, kar vključuje tudi brošure, letake, otroške slikanice, knjige za risanje ali pobarvanke, zemljevide, hidrografske in podobne karte... Izjema so gradiva, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine, sporoča Finančna uprava.

"Takrat sem se precej poglabljal v raziskave po svetu in vse nedvoumno govorijo o tem, da vsak odstotek znižanja davka pozitivno vpliva na trende, naklado, cene in s tem na bralno kulturo v nekem kulturnem okolju. Če nas zanima uveljavljanje literature in branja in s tem informiranost in izobraženost posameznikov, potem nas mora absolutno zanimati zniževanje davčne stopnje na knjigo in tudi ostale tiskane medije, še posebej v jeziku, ki nima predpostavk, da bi bil lahko v razmerah, kakršne danes vladajo na zahodu, sploh poslovno uspešen, kaj šele konkurenčen. Tako da je skrajni čas, da se je to zgodilo," je komentiral Zavrtanik.

"Tu bi si dovolil tudi izjavo, ki ni samo moja, ampak je splošno znana, da je davek na knjigo oziroma na medije prikrita oblika cenzure v družbi, zato ker omejuje branje in dostopnost branja in je to eden od načinov, da jih z ignoranco ali tržnimi pravili in zakonodajo uničuješ. In slovenska knjiga je precej na kolenih," je dodal Zavrtanik.

Po njegovi oceni je zelo dobra novica, da bo nižja stopnja DDV veljala tudi za elektronsko in zvočno knjigo, ki sta v Sloveniji še v povojih. Sicer pa meni, da zgodbe s tem še ni konec:"Če želimo slovensko knjigo zaščititi in če jo želimo imeti in če ne želimo, da nas bodo prevzeli recimo Američani ali Kitajci, potem bo vlada morala razmišljati tudi še o dodatnih ukrepih, kot je, da bi knjižnično nadomestilo, ki trenutno velja za avtorje in prevajalce, veljalo tudi za založnike kot soavtorje."

Da knjige in tiskani mediji niso navaden posel, ampak predstavljajo hrbtenico intelektualnega življenja neke družbe, njihovo propadanje pa pomeni tudi postopno usihanje družbenih potencialov, erozijo kohezivnih sil in nenazadnje zaton demokratičnih vrednot, so založniki ter z njimi povezana društva in organizacije aprila zapisali v javnem pozivu.