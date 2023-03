Z odbora za infrastrukturo pozivi k pospešitvi birokratskih postopkov

Ob razpravi o zamudah pri gradnji tretje razvojne osi na nujni seji odbora državnega zbora za infrastrukturo je bil skupen poziv govornikov, da se morajo birokratski postopki, ki vodijo do gradnje pomembnih infrastrukturnih objektov, pospešiti. Ministrica Alenka Bratušek je napovedala redno spremljanje projekta in ustanovitev posebne skupine.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poslancem odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predstavila ocene Darsa glede predvidenih časovnih rokov gradnje severnega dela tretje razvojne osi iz februarja letos, po katerih bi se zadnji od osmih odsekov med Velenjem in Slovenj Gradcem zgradil do junija 2028, odsek Šentrupert-Velenje pa do konca leta 2028. Prav pri odseku Šentrupert-Velenje je po besedah ministrice nastala največja zamuda, saj je bilo z resolucijo iz leta 2021 predvideno, da se bo gradnja začela že v letu 2022 in končala v 2027, po februarski oceni Darsa pa bi se gradnja začela marca 2024 in bi trajala do konca leta 2028. V zvezi s tem je povedala, da so Darsu naložili, da še enkrat preveri možnosti skrajšanja postopkov. Časovnico, za katero bodo stali in ki bi "bila realna", pa bodo, kot so že predhodno napovedali, predstavili v aprilu.

icon-expand Alenka Bratušek FOTO: Bobo

A ob tem je ministrica opozorila, da seveda lahko v postopkih pride tudi do nepredvidenih okoliščin. "Ključno, na kar se mi zdi pomembno opozoriti, so pritožbe na gradbena dovoljenja," je izpostavila in dodala, da so glede tega nemočni. In nekaj takšnega se po njenih besedah dogaja na južnem delu tretje razvojne osi. Vnovič je dejala tudi, da je projekt izgradnje tretje razvojne osi absolutno prioriteta te vlade, da je preveč pomemben, da bi ga kdorkoli izkoriščal za nabiranje političnih točk ter da nastalih zamud ne bodo "vzeli na svoj hrbet". Napovedala je redno spremljanje projekta, kar bo na mesečni ravni naloga medresorske delovne skupine, ki jo bo ustanovila predvidoma že ta petek. Obljubila je tudi, da bodo preverili, kaj bi lahko spremenili v zakonodaji, da bi postopke pohitrili. A je opozorila, da je nad zakoni še ustava.