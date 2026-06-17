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Gospodarstvo

NLB z novim skladom, zadostovalo bo že pet tisočakov

Ljublajna, 17. 06. 2026 19.39 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Gregorc
Nepremičnine

Slovencem, ki veljamo bolj za konzervativne vlagatelje, je na voljo novo investicijsko orodje, nepremičninski sklad, s katerim bodo lahko v poslovne nepremičnine vlagali tudi manjši vlagatelji. Za vstop v sklad bo zadostovalo že 5 tisočakov. Upravitelji upajo, da zberejo vsaj 100 milijonov evrov vlog. In kakšne letne donose obljubljajo?

Cene nepremičnin v Sloveniji rastejo že enajsto leto zapored. V zadnjem letu so se v povprečju zvišale za skoraj šest odstotkov, pri čemer so cene novih stanovanjskih hiš narasle za več kot 11 odstotkov, cene starih stanovanj pa za dobrih osem odstotkov.

Če je za vstop na nepremičninski trg običajno potrebnih več deset tisoč, pogosto tudi več sto tisoč evrov, bodo zdaj v nepremičnine lahko vlagali tudi posamezniki z bistveno manjšimi zneski.

"Mi smo se odločili, da moramo malemu vlagatelju ta portfelj ponuditi v eni delnici in ta delnica, ta vložek ne sme biti prevelik," pravi Mateja Živec, direktorica alternativnih skladov NLB.

Sklad bo vlagal izključno v poslovne, ne pa v stanovanjske nepremičnine. Poslovne nepremičnine so lani v povprečju pridobile osem in pol odstotka vrednosti. Nepremičnine bodo oddajali v najem, ustvarjeni prihodki pa bodo povečevali vrednost naložb vlagateljev.

"Zastavili smo si ambiciozen cilj, da zberemo do 100 milijonov evrov kapitala, ki ga bo nato treba tudi uspešno investirati," razlaga Luka Podlokar, predsednik uprave NLB Skladov.

Sredstva bodo zbirali do 16. oktobra, nato pa začeli z naložbami. Osredotočili se bodo na različne vrste poslovnih nepremičnin, s čimer želijo zmanjšati tveganje.

Živec dodaja: "Zanimajo nas trgovska središča, trgovski parki, pisarniške in logistične nepremičnine ter podobni objekti."

Sklad bo razpršen tudi geografsko. Naložbe bodo usmerjene predvsem v Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, z možnostjo širitve na širšo balkansko regijo. Upravljavci ocenjujejo, da ima ta trg še precej prostora za rast in s tem tudi potencial za dobro plemenitenje vložkov.

"Regija raste po BDP bolj kot recimo zahodna Evropa, poleg tega smo tudi geografsko pozicionirani na delu sveta, ki je zelo pomemben za logistiko in kar lepo vidimo tudi z rastjo pretovora v severnojadranskih lukah," še pravi Podlokar iz NLB.

V skladu vlagateljem napovedujejo do sedemodstotni letni donos, pri čemer naj bi bil večji del izplačan v obliki dividend.

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Max42
17. 06. 2026 19.54
Skrb za mlade,pa v prvi vrsti.do stanovanj...................
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