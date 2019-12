Z reciklažo tetrapakov do papirnatih brisač in robčkov

Ljubljanske mlekarne so največji proizvajalec mleka v Sloveniji in tudi porabijo največ tetrapak embalaže.

Direktor Ljubljanskih mlekarnTomaža Žnidarič je ob predstavitvi projekta izpostavil, da je to le eden od korakov, ki jih v podjetju izvajajo v skrbi za okolje, ob tem pa poudaril, da je podjetje na pravi poti. V Ljubljanskih mlekarnah, ki so največji proizvajalec mleka v Sloveniji in posledično porabijo največ tetrapak embalaže, zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.