Z različnimi vavčerji na pomoč podjetjem

Javni sklad RS za podjetništvo je v uradnem listu objavil vrsto vavčerjev za slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja. Vavčerji so na voljo za patente, modele in znamke, za uvajanje poslovne odličnosti, za prototipiranje ter za statusno preoblikovanje družb.

Z vavčerji za patente, modele in znamke bo sklad sofinanciral upravičene stroške priprave patentne prijave, modela oz. znamke, prijave, registracije, vzdrževanja ali širjenja prijave v tujino ter prevoda prijave. Za obdobje do leta 2023 je na voljo okvirno 600.000 evrov, pri čemer lahko posamična podjetja pridobijo minimalno 500 in največ 9999,99 evra subvencije. icon-expand Na vse omenjene pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji. FOTO: Dreamstime Vavčerji za uvajanje poslovne odličnosti pokrivajo sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja. Natančneje krijejo svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na globalni nagradi EFQM. V obdobju 2021–2023 je na voljo 100.000 evrov, minimalna višina subvencije je 300 evrov, maksimalna pa 9999,99 evra. Vavčer za prototipiranje medtem pokriva upravičene stroške, povezane z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa. Zagotovljenih je 400.000 evrov sredstev, in sicer lahko posamično podjetje računa na najmanj 500 in največ 5000 evrov. Vavčer za statusno preoblikovanje družb pa naj bi ciljne skupine spodbudil k statusnemu preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno. Sklad bo sofinanciral upravičene stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša okvirno 200.000 evrov, na posamično podjetje pa od 1000 do 5000 evrov. Na vse omenjene pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.