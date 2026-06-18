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Gospodarstvo

Z začetkom julija višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vlake

Ljubljana, 18. 06. 2026 14.03 pred 17 minutami 4 min branja 9

Avtor:
STA
Vlak

Slovenske železnice z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju podražile za 16 odstotkov, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal pet evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene.

Kot so sporočili iz Slovenskih železnic, želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem, ga v določenih delih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa in dodatno spodbuditi uporabo železnice med rednimi potniki.

Kot so poudarili, gre za prvo spremembo cen železniških vozovnic po letu 2014. "Tudi po uvedbi novih cen bodo železniške vozovnice ostale cenovno konkurenčne in za številne potnike med najugodnejšimi oblikami javnega prevoza," so prepričani v Slovenskih železnicah.

V povprečju dvig za 16 odstotkov

Glede zvišanja cen enosmernih in povratnih vozovnic v povprečju za 16 odstotkov so pojasnili, da gre za uskladitev cen, ki "odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki so se v zadnjem desetletju občutno povečali". Ob tem si izpostavili zvišanje stroškov energije, goriva, dela, vzdrževanja in drugih storitev, ki so potrebni za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.

V primeru nakupa vozovnice na vlaku morajo potniki trenutno plačevati dodatek v vrednosti petih evrov, ki pa se bo z začetkom julija zvišal na 12 evrov. Razlog za to so v Slovenskih železnicah pripisali želji po zmanjšanju števila potnikov, ki na vlak vstopijo brez vozovnice, povečanju deleža validiranih potovanj ter spodbuditvi nakupa vozovnic pred vstopom na vlak. Ukrep bo hkrati razbremenil tudi vlakospremno osebje, ki bo lahko več časa namenilo potnikom.

Vlak
Vlak
FOTO: Shutterstock

"Kljub zvišanju dodatek ostaja nižji od doplačil, ki jih za nakup vozovnice na vlaku ali potovanje brez veljavne vozovnice zaračunavajo v številnih evropskih državah. Ponekod potnike brez veljavne vozovnice sankcionirajo celo z visokimi globami, za takšen pristop pa se na Slovenskih železnicah nismo odločili," so navedli.

Napovedali so tudi prilagoditve cene dodatkov za vlake višje vrste, hkrati pa bodo dodatke v veliki meri poenotili in s tem poenostavili sistem zaračunavanja, da bo preglednejši in za uporabnike lažje razumljiv.

Pavšalne vozovnice nespremenjene

Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. "Redni uporabniki bodo lahko tudi v prihodnje neomejeno potovali po vsej Sloveniji pod enakimi pogoji kot doslej, zato ostajajo najugodnejša izbira za vsakodnevna potovanja z vlakom," so prepričani v Slovenskih železnicah.

Med spremembami je tudi izenačitev cene enosmerne mestne vozovnice, ki velja za vlake znotraj ljubljanskega mestnega območja, s ceno vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa.

Obenem uvajajo tudi novo letno mestno vozovnico, s katero bodo redni uporabniki po zagotovilih Slovenskih železnic "občutno prihranili, saj bo njena cena enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic". "Verjamemo, da bo letna vozovnica, ki uporabnika preračunano stane manj kot 25 evrov na mesec, privlačna izbira za številne potnike ter bo dodatno spodbudila uporabo vlaka za vsakodnevne poti v prestolnici in njeni okolici," so poudarili.

Kaj vse ukinjajo?

Ob tem pa v Slovenskih železnicah ukinjajo ponudbo Turist vikend popust in namesto tega uvajajo nov produkt Vikend popust, ki bo ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji.

Ukinjajo tudi ponudbo IZLETka, medtem ko ohranjajo uveljavljeno cenovno ugodno ponudbo za družine. V okviru te so odrasli družinski člani upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.

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Pomembne spremembe uvajajo tudi za kolesarje, ki morajo zdaj za prevoz navadnega kolesa plačati 1,50 evra na dan. "Cena prevoza kolesa bo po novem znašala tri evre na relacijo, a še naprej ostala primerljiva oziroma precej nižja od cen, ki jih za to storitev zaračunava večina tujih železniških prevoznikov," so pojasnili.

Ob tem so napovedali tudi uvedbo jasnejših pravil za uporabnike skirojev in e-skirojev. Ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, če bodo skiro pred vstopom na vlak zložili in z njim med vožnjo ne bodo ovirali drugih potnikov ali vlakospremnega osebja. "S tem želimo zagotoviti večjo varnost, potnikom olajšati gibanje po vlaku ter prispevati k večjemu udobju med vožnjo. Če potnik pravil ne bo upošteval, mu bo osebje zaračunalo ustrezen dodatek v skladu z veljavno tarifo," so še navedli v Slovenskih železnicah.

slovenske železnice cene vozovnice vlaki

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KOMENTARJI9

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Podlesničar
18. 06. 2026 14.31
Mladi volilci SDS bodo spet potegnili najkrajšo.
Odgovori
0 0
tinko888
18. 06. 2026 14.31
Sej se ve čigave so železnice (SDS), treba takoj še tukaj lupit folk. In pol mislite da bodo ljudje uporabljali javni prevoz..
Odgovori
+1
1 0
mayda2
18. 06. 2026 14.30
In kje so zdaj vsi profesorji in doktorji ekonomskih znanosti z EF LJ, da razložijo inflacijo v višini 3,6% in podražitvijo 16%.
Odgovori
0 0
August Landmesser
18. 06. 2026 14.29
Krasno...vlada bivšega komunista lažnivega janše v akciji...narod bodo slekli do gat....pa neketareri to še vedno volijo...
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+2
2 0
NeXadileC
18. 06. 2026 14.26
Nakup vozovnice na vlaku 12€ !?! Lopovščina.
Odgovori
+6
6 0
Sandokkan
18. 06. 2026 14.25
Slovenske železnice pa iz časov Avstro-Ogrske!!!!
Odgovori
+7
8 1
tincoop
18. 06. 2026 14.21
Lep pozdrav vozačem od sđs!
Odgovori
+2
4 2
4krogci
18. 06. 2026 14.21
Nova vlada pa hop vse drazje..od goriva pa ceprav cene povsod padajo, preko vlakov,.. pa vse do trgovin…
Odgovori
+3
6 3
Lepdan123
18. 06. 2026 14.20
Hahaha podražili bodo že tako zelo slabo delujoč javni prevoz, katerega nam vsiljujejo ves čas. Bravo! Se bo še manj uporabljal.
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+3
4 1
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