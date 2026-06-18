Z začetkom julija višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vlake

Kot so sporočili iz Slovenskih železnic, želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem, ga v določenih delih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa in dodatno spodbuditi uporabo železnice med rednimi potniki. Kot so poudarili, gre za prvo spremembo cen železniških vozovnic po letu 2014. "Tudi po uvedbi novih cen bodo železniške vozovnice ostale cenovno konkurenčne in za številne potnike med najugodnejšimi oblikami javnega prevoza," so prepričani v Slovenskih železnicah.

V povprečju dvig za 16 odstotkov

Glede zvišanja cen enosmernih in povratnih vozovnic v povprečju za 16 odstotkov so pojasnili, da gre za uskladitev cen, ki "odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki so se v zadnjem desetletju občutno povečali". Ob tem si izpostavili zvišanje stroškov energije, goriva, dela, vzdrževanja in drugih storitev, ki so potrebni za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza. V primeru nakupa vozovnice na vlaku morajo potniki trenutno plačevati dodatek v vrednosti petih evrov, ki pa se bo z začetkom julija zvišal na 12 evrov. Razlog za to so v Slovenskih železnicah pripisali želji po zmanjšanju števila potnikov, ki na vlak vstopijo brez vozovnice, povečanju deleža validiranih potovanj ter spodbuditvi nakupa vozovnic pred vstopom na vlak. Ukrep bo hkrati razbremenil tudi vlakospremno osebje, ki bo lahko več časa namenilo potnikom.

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"Kljub zvišanju dodatek ostaja nižji od doplačil, ki jih za nakup vozovnice na vlaku ali potovanje brez veljavne vozovnice zaračunavajo v številnih evropskih državah. Ponekod potnike brez veljavne vozovnice sankcionirajo celo z visokimi globami, za takšen pristop pa se na Slovenskih železnicah nismo odločili," so navedli. Napovedali so tudi prilagoditve cene dodatkov za vlake višje vrste, hkrati pa bodo dodatke v veliki meri poenotili in s tem poenostavili sistem zaračunavanja, da bo preglednejši in za uporabnike lažje razumljiv.

Pavšalne vozovnice nespremenjene

Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. "Redni uporabniki bodo lahko tudi v prihodnje neomejeno potovali po vsej Sloveniji pod enakimi pogoji kot doslej, zato ostajajo najugodnejša izbira za vsakodnevna potovanja z vlakom," so prepričani v Slovenskih železnicah. Med spremembami je tudi izenačitev cene enosmerne mestne vozovnice, ki velja za vlake znotraj ljubljanskega mestnega območja, s ceno vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa. Obenem uvajajo tudi novo letno mestno vozovnico, s katero bodo redni uporabniki po zagotovilih Slovenskih železnic "občutno prihranili, saj bo njena cena enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic". "Verjamemo, da bo letna vozovnica, ki uporabnika preračunano stane manj kot 25 evrov na mesec, privlačna izbira za številne potnike ter bo dodatno spodbudila uporabo vlaka za vsakodnevne poti v prestolnici in njeni okolici," so poudarili.

Kaj vse ukinjajo?

Ob tem pa v Slovenskih železnicah ukinjajo ponudbo Turist vikend popust in namesto tega uvajajo nov produkt Vikend popust, ki bo ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji. Ukinjajo tudi ponudbo IZLETka, medtem ko ohranjajo uveljavljeno cenovno ugodno ponudbo za družine. V okviru te so odrasli družinski člani upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.