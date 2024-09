Za 184 novih javnih stanovanj v Ljubljani odobrena ugodna posojila

Stanovanjski sklad RS je na začetku julija objavil program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025, v njem pa je za podporo projektom lokalnih skladov in občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij namenjenih skupaj 26 milijonov evrov, od tega 16 milijonov evrov za ugodna posojila.