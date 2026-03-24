Za 50-litrski rezervoar dizla 84 evrov, bencina pa 79 evrov

Vlada je v ponedeljek znižala trošarine na dizel in kurilno olje na najnižjo možno raven, že minuli teden pa je začasno ukinila okoljsko dajatev na goriva. Če tega ne bi storila, bi bilo treba po oceni ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina odšteti okoli 1,748 evra, za liter dizla okoli 1,919 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,588 evra.

Nova cena 95-oktanskega neosvinčenega bencina je najvišja po obdobju od 26. septembra do 9. oktobra 2023, ko je liter stal 1,588 evra, novi ceni dizla in kurilnega olja pa po obdobju od 8. do 21. novembra 2022, ko sta ti gorivi stali 1,718 oz. 1,401 evra na liter. To je bil čas energetske krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini.