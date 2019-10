Za 558 zaposlenih v Adrii najbolj žalosten dan

Medtem pa vlada intenzivno išče rešitev, kaj storiti s "pogoriščem" bankrotirane Adrie. V igri je bila ustanovitev novega podjetja Air Slovenija, a se je to izkazalo za preveč drago in tvegano. Zadnji scenarij predvideva vstop tuje, že obstoječe letalske družbe, ki bi zaposlila vsaj del osebja Adrie.

Tisti, ki bodo želeli vložiti zahtevek za denarno nadomestilo za brezposelnost, se bodo morali na Zavod RS za zaposlovanje prijaviti in zahtevek za nadomestilo vložiti najpozneje v roku 30 dni. Tistim, ki bodo prijavo v evidenco brezposelnih izvedli v treh dneh po izteku odpovednega roka, bo denarno nadomestilo odmerjeno v višini 80 odstotkov, drugim pa v višini 60 odstotkov povprečja plač.

Okrožno sodišče v Kranju je namreč v sredo na predlog poslovodstva družbe začelo stečaj Adrie Airways, ki je insolventna in nima več sredstev, da bi lahko najemala letala in poplačala zaposlene.

Vodstvo Adrie Airways je pred tednom dni sporočilo, da nimajo druge možnosti, kot da predlagajo stečaj podjetja in odpovejo vse polete. Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa soočala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.