Razkrivamo: za Adrio Airways se zanima ameriška družba Mesa Airlines

Da potrebujejo strateškega partnerja, se pri Adrii zavedajo in zatrjujejo že dlje časa. A v kolikor nakup ne bo izpeljan, pomeni to za Adrio velike težave, najverjetneje celo stečaj. Tudi zato imajo na Brniškem letališču, ki je sicer lasti nemškega Fraporta, že pripravljen rezervni načrt, saj Adria še vedno prepelje več kot polovico vseh njihovih potnikov.

Adria je medtem, morda tudi zato, ker so se znašli pod drobnogledom Američanov , nekoliko stabilizirala svoje poslovanje in predvsem lete, saj v zadnjih dneh odpovedi tako rekoč ni več, podobno pa velja tudi za zamude.

Podobno velja za ministrstvo za infrastrukturo, ki podjetju sicer ne more finančno pomagati, saj bi šlo v tem primeru za državno pomoč, lahko pa vskoči v primeru propada. V tem primeru bi se, pravijo naši sogovorniki, v proračunu ministrstva s prerazporeditvami zagotovo dalo najti denar za vzpostavitev oziroma ohranitev ključnih povezav, ki jih naša država potrebuje. Čeprav morda to sploh ne bi bilo potrebno, saj najbolj zasedene in prodajane linije zanimajo tudi druge letalske prevoznike, ki so že prisotni na Brniku.

Direktor Holger Kowarsch je na novinarski konferenci konec junija sicer poudaril, da je Adria Airways regionalna letalska družba, ki povezuje Balkan z zahodom, ob tem pa dodal, da so priložnosti za rast omejene zaradi majhnosti države. Dejal je, da so se zato odločili, da postanejo del Star Alliance in sodelujejo tudi z Lufthanso. A to po besedah Kowarscha ni dovolj. Dodal je, da so vseskozi iskali strateškega partnerja in da se z nekaterimi interesenti pogovarjajo, da pa še ne more razkriti imen.

Nekdanji nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je od leta 2016 v rokah družbe AA International Aviation Holding oziroma nemškega sklada 4K Investments, se v zadnjih tednih sooča z vse večjimi težavami in kritikami zaradi številnih odpovedi letov in združevanj letov, ki naj bi bili po besedah Adrie posledica tehničnih in operativnih razlogov.