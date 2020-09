Za blagovno znamko Adria Airways ni zanimanja

Morebitni ponudniki bi morali najkasneje do poteka roka v ponedeljek opolnoči vplačati varščino v višini 10.000 evrov. Danes do 11. ure ni bila vplačana nobena varščina, je povedal stečajni upravitelj Janez Pustatičnik.

To je bil drugi poskus prodaje blagovne znamke propadlega letalskega prevoznika. V prvem zbiranju zavezujočih ponudb, ki se je iztekel 6. julija, izhodiščna cena pa je bila postavljena pri 100.000 evrih, je ena oseba vplačala varščino, a ponudbe nato ni oddala.

V stečaju Adrie Airways je trenutno v prodaji tudi nekatero drugo premoženje. Naprodaj so rezervni deli po izhodiščni ceni skupno več kot 2,5 milijona evrov, roki za oddajo ponudb se iztečejo v oktobru in novembru. Rok za ponudbo za apartma v Termah Čatež, izhodiščna cena je bila postavljena pri 24.000 evrov, se izteče danes. Naprodaj so med drugim tudi uniforme in druga oblačila letalskih posadk, informacijsko-tehnološka oprema in umetniška dela.