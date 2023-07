'Za dosego ciljev se bo treba nekaterim samoumevnim stvarem odpovedati'

Vlada je v ponedeljek potrdila državni proračun za naslednji dve leti, v njem pa še nekoliko znižala zgornjo mejo dovoljenih odhodkov – iz načrtovanih 15,5 milijarde na 15,23 milijarde evrov. Načrt za naslednji dve leti pa jemlje tudi zdravstvu, a daje novo ustanovljenim ministrstvom. Na drugi strani že več kot leto dni vlade poslušamo o reformah, uvajajo se obvezni prispevki in davki. Kaj na to pravi finančni minister Klemen Boštjančič.

Sprva je izpostavil, da je poleg dodeljenih sredstev, ki jih bodo prejeli posamezni resorji, izredno pomembno tudi to, kako bodo ministrstva ta denar porabila. Za vse želje ni dovolj, zato se bomo morali dogovoriti o prioritetah, je večkrat poudaril.

Med pomembnejšimi točkami, kjer si vlada obeta spremembe na bolje, so dolgotrajna oskrba, mladi, zdravstvo in znanje. Za dosego ciljev na teh področjih se bo treba znotraj nekaterih resorjev nekaterim stvarem, ki so bile prej samoumevne, odpovedati, je dodal. Nato pa omenil socialne pravice, a ni zašel v podrobnosti.

"Tudi na področju zdravstva se moramo dogovoriti in sprejeti družbeni dogovor, kaj želimo," se je dotaknil še prve prioritete vlade. Ali bomo po uvedbi enotnega obveznega prispevka sicer res do storitev prišli hitreje, ni povedal.

S proračunom ni nihče zadovoljen, pogovori tudi o davčni reformi

Usklajevanja pred potrditvijo razreza proračuna so trajala dva meseca. V tem času resorji izrazijo svoja pričakovanja, ki so bistveno višja od dejanskih zmožnosti, je tudi povedal minister. Pozna se tudi konec covidne in energetske krize, saj se nazaj vračajo fiskalna pravila. "Nihče ni s tem (proračunom, op. a.) povsem zadovoljen, na drugi strani pa je bil soglasno potrjen, kar pomeni, da se posamezni resorji zavedajo javnofinančne realnosti," je komentiral.

Dotaknil se je tudi napovedane in nato (začasno) odpovedane davčne reforme. Ta sicer bo, a ne v taki obliki, kot je bila predstavljena v začetku letošnjega leta. "Spremembe se dogajajo, a na strokovnem nivoju, tega ne komuniciramo. Ko bodo odločitve usklajene, bomo z njimi prišli tudi v javnost."