Za gospodinjstva do konca leta 2024 cenejša elektrika

Vlada je to določila s spremenjeno področno uredbo, namen pa je znižati stroške za odjemalce z namenom omilitve draginje in znižati inflacijo, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Sprememba bo veljala od 1. novembra letos do 31. decembra 2024.