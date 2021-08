Za gospodinjstva v Šaleški dolini do 35 odstotkov dražja toplotna energija

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote je svet ustanoviteljev sklenil, da znaša novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline 43,88084 evra na megavatno uro brez DDV za nesubvencionirane uporabnike, novi subvencionirani variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega in poslovnega odjema pa znaša 37,65572 evra na megavatno uro brez DDV.

"Glede na izračune je predviden od 30- do 35-odstotni dvig cene toplotne energije za uporabnike gospodinjskega odjema, poslovnega in industrijskega odjema, ob že predvideni in upoštevani subvenciji toplote lokalnih skupnosti v višini 682.014 evrov z DDV," so zapisali v velenjskem komunalnem podjetju.

Lokalni skupnosti bosta, kot so zapisali, pokrili dodatni strošek toplote, ki je nastal zaradi zamika pri uveljavitvi cene toplote v višini 228.140 evra z DDV, in sicer za obdobje od 1. julija do 1. septembra.

Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je po navedbah Komunalnega podjetja Velenje še vedno cenovno najugodnejši v Sloveniji glede na primerljive sisteme daljinskega ogrevanja.