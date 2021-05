Za Hisensovo tovarno televizorjev v Velenju milijonska državna subvencija

Vlada je projekt povečanja proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev v Velenju uvrstila v načrt razvojnih programov državnega proračuna 2021–2024 in odobrila nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 997.734 evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.