Za krmilom SDH začasno Igor Kržan

Lidija Glavina se je z nadzornim svetom o sporazumnem predčasnem odhodu iz uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) dokončno dogovorila preteklo sredo, o njenem odhodu s čela upravljavca državnih naložb pa se je pred tem ugibalo že kar nekaj časa. Po nekaterih informacijah v medijih naj bi vsaj še nekaj časa ostala v holdingu.

Nadzorniki so se odločili, da bo vajeti v upravi namesto Glavine začasno prevzel prvi nadzornik SDH Igor Kržan. Zakonsko lahko nadzornik podjetje vodi največ 12 mesecev oziroma dvakrat po šest mesecev. Vodenje nadzornega sveta pa je prevzela Karmen Dietner, ki jo je DZ za nadzornico imenoval konec leta 2018.

Kržan je v sredo medijem zatrdil, da se po poteku začasne funkcije predsednika uprave ne bo prijavil na razpis in da imenovanje novega predsednika uprave s polnim mandatom pričakuje v največ dveh mesecih.

Kot najresnejši kandidat za položaj novega šefa SDH se je sicer v javnosti omenjal nekdanji prvi mož Steklarne Hrastnik Andrej Božič, ki je od januarja član uprave holdinga. Novica o imenovanju Kržana za začasnega predsednika uprave je bila tako presenečenje. Poleg Kržana in Božiča je v upravi še Boštjan Koler, tako da je uprava tričlanska, kot to predvideva zakon o SDH.

SDH pred prodajo Abanke

Največji kratkoročni izziv za upravo pod začasnim Kržanovim vodstvom bo zaključek prodaje Abanke, ki jo mora država skladno z zavezami Evropski komisiji v zameno za odobritev obsežne državne pomoči v 2014 prodati do sredine tega leta.

Za Abanko so po neuradnih informacijah medijev prispele tri zavezujoče ponudbe. Oddali naj bi jih sklad Apollo, ki je lastnik Nove KBM in z nakupi nekaterih drugih finančnih ustanov gradi finančni steber, banka AIK, lastnica Gorenjske banke, in OTP, ki se je že pred leti neuspešno potegovala za Novo KBM in si močno prizadeva za prihod v Slovenijo. Po nekaterih informacijah naj bi najboljšo ponudbo oddala banka AIK, sledila naj bi Apollo in OTP.