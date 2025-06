Za nadgradnjo jeseniške železniške postaje izbrali Riko

Nadgradnja železniškega logističnega vozlišča Jesenice bo predvidoma zajemala nadgradnjo tirov in vozne mreže, ureditev nove peronske infrastrukture in rekonstrukcijo dveh obstoječih peronov ter podaljšanje podhoda, s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi središče Jesenic in Podmežakla ter omogoči varen prehod pešcev med severno in južno stranjo Jesenic.

Obenem so del projekta obnova obstoječega podvoza, prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav, gradnja nove prenosne elektronapajalne postaje, obnova avle, sanitarij in fasadnega ovoja postajnega poslopja, ureditev razsvetljave in parkirišča na območju postajnega objekta ter gradnja novega mostu čez potok Jesenica.

Za izvedbo projekta je Evropska komisija Sloveniji potrdila tudi sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini skoraj 56,6 milijona evrov.