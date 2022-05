'Za nove steklenice je treba plačevati 80 odstotkov več'

Zaradi rasti proizvodnih stroškov in logističnih težav se nemški pivovarji pred začetkom poletne sezone bojijo, da jim bo zmanjkalo steklenic, v katere točijo svojo pijačo. Najbolj so prizadete majhne in srednje velike pivovarne.

icon-expand Pivo FOTO: Dreamstime "S pomanjkanjem steklenic se bomo soočili najpozneje do poletja," je pred kratkim za nemško revijo Bild opozoril izvršni direktor nemškega združenja pivovarjev Holger Eichele. Dodal je, da je položaj izredno napet. Stroški energetsko intenzivne proizvodnje steklenic v zadnjem času nenehno rastejo, vzdrževanje dobavnih verig pa dodatno otežuje pomanjkanje voznikov tovornjakov. "Kdor nima dolgoročne pogodbe, mora danes za nove steklenice plačevati 80 odstotkov več kot pred letom," je povedal Eichele. Potrošnike je zato pozval, naj prazne steklenice čim hitreje prinesejo nazaj v trgovine. Kavcija za pivske steklenice znaša v Nemčiji osem do 15 centov, a to pogosto ne zadošča, da bi jih kupci prazne vrnili. Stefan Fritsche iz združenja pivovarjev zvezne dežele Berlin - Brandenburg je povedal, da so zaradi pomanjkanja steklenic prizadete predvsem majhne in srednje velike družinske pivovarne. To ogroža raznovrstnost nemškega pivovarskega trga, je dejal.