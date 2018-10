Za oškodovanje Pomurke sodišče naložilo približno pol milijona evrov odškodnine

Zastopnik Grilove Borut Soklič je ob tem povedal, "da ni dvoma, da so namerno in iz malomarnosti oškodovali podjetje ter da je šlo je za prikrojevanje računovodskih izkazov, vendar pa je sodnica napačno razumela, da se pri zahtevku omejujemo."

Toženi Martin Kovač, ki je bil predsednik uprave Pomurke mesne industrije, Marko Volk, ki je bil član uprave, in Vojteh Volk, ki je bil član organa nadzora, so vse očitke zavračali.

Vodilne tožili za manjši znesek, saj bi v nasprotnem primeru podražili postopke

Soklič upa, da bo dejstvo, da se pri zahtevku niso omejevali, upoštevalo višje sodišče. Vodilne Pomurke so tožili za slabe tri milijone evrov, čeprav je skupna povzročena škoda po njegovih besedah presegla 54 milijonov evrov. Vendar tožba v tej višini ni bila smiselna, saj bi podražila postopke, toliko denarja pa tožene stranke zagotovo nimajo, je povedal Soklič in dodal, da so za odškodninski zahtevek vzeli zaslužke Martina Kovača, to je 900.000 evrov, enako pa tudi za Volka, čeprav formalno nista imela prihodkov.

Zagovornik toženih Uroš Keber je potrdil, da so se pritožili "na ugodilni del sodbe, ne glede na to, da je sodišče v pretežni meri zahtevek tožnice že zavrnilo. Sodišče je namreč nepravilno zavrnilo s strani naših strank predlagane dokaze, z izvedbo katerih bi se brez dvoma izkazalo, da ni podana nobena podlaga za odškodninsko ali kakršnokoli drugo odgovornost naših strank,"še pravi Keber.

Toženi vse očitke zavračali

Stečajna upraviteljica Alenka Gril je tožbo vložila leta 2013 z očitki, da je bilo med letoma 2006 in 2008 opravljenih več nezakonitih poslov, med drugim prodaja nepremičnin Pomurke znotraj kompleksa in prodaja blagovnih znamk, da so se posli sklepali med povezanimi osebami, med koncernskimi družbami in tudi tistimi, ki so sicer bile v obvladovanju tožencev, vendar formalno niso bile vključene v koncern, čeprav bi morale biti.