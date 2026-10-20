Za predsednika nadzornega sveta izvolili Aleksandra Zupančiča

Skupščina družbenikov Gen-I, v katerem sta s po 50-odstotnim deležem družbenika Gen energija in Gen-EL, je minuli teden za nadzornike imenovala Zupančiča, Grešaka, Maria Pleića in Aljaža Pasariča.

Novi člani, ki so štiriletni mandat začeli 15. oktobra, so v nadzornem svetu zamenjali Matejo Fridl Stojanović, Ivano Nedižavec Korada, Mitja Učakarja in Primoža Stropnika.

Predstavnika zaposlenih ostajata Adrijana Germovšek in Matej Mavsar, ki sta bila v nadzorni svet imenovana septembra 2024.

Zupančič je od 16. septembra letos poslovni direktor Gen energije. V poslovodstvo krovne družbe skupine Gen je prišel potem, ko je konec avgusta mesto generalnega direktorja zasedel nekdanji poslanec SDS in večkratni minister Andrej Vizjak. V poslovodstvu Gen energije je ostal Bruno Glaser, ki je bil prej poslovni direktor, po prihodu Zupančiča pa je postal tehnični direktor.

Zupančič je bil pred prihodom v Gen energijo direktor Komunale Brežice, pred tem je med drugim opravljal funkciji predsednika uprave Elektra Ljubljana in člana nadzornega sveta Petrola.

Sočasno z menjavo na čelu Gen energije je prišlo do zamenjave vodstva družbe Gen-I, direktor je namesto Maksa Helbla postal Jure Soklič.