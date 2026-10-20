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Gospodarstvo

Za predsednika nadzornega sveta izvolili Aleksandra Zupančiča

Ljubljana, 20. 10. 2026 15.41 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
GEN-I

Novi člani nadzornega sveta družbe Gen-I so na ustanovni seji za predsednika nadzornega sveta izvolili Aleksandra Zupančiča, za namestnika predsednika pa Klemna Grešaka, je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Skupščina družbenikov Gen-I, v katerem sta s po 50-odstotnim deležem družbenika Gen energija in Gen-EL, je minuli teden za nadzornike imenovala Zupančiča, Grešaka, Maria Pleića in Aljaža Pasariča.

Novi člani, ki so štiriletni mandat začeli 15. oktobra, so v nadzornem svetu zamenjali Matejo Fridl Stojanović, Ivano Nedižavec Korada, Mitja Učakarja in Primoža Stropnika.

Predstavnika zaposlenih ostajata Adrijana Germovšek in Matej Mavsar, ki sta bila v nadzorni svet imenovana septembra 2024.

Zupančič je od 16. septembra letos poslovni direktor Gen energije. V poslovodstvo krovne družbe skupine Gen je prišel potem, ko je konec avgusta mesto generalnega direktorja zasedel nekdanji poslanec SDS in večkratni minister Andrej Vizjak. V poslovodstvu Gen energije je ostal Bruno Glaser, ki je bil prej poslovni direktor, po prihodu Zupančiča pa je postal tehnični direktor.

Zupančič je bil pred prihodom v Gen energijo direktor Komunale Brežice, pred tem je med drugim opravljal funkciji predsednika uprave Elektra Ljubljana in člana nadzornega sveta Petrola.

Sočasno z menjavo na čelu Gen energije je prišlo do zamenjave vodstva družbe Gen-I, direktor je namesto Maksa Helbla postal Jure Soklič.

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KOMENTARJI2

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palinko74
20. 10. 2026 16.45
cigav je
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0 0
wsharky
20. 10. 2026 16.20
sami naši podporniki in simpatizerji demokratične stranke esdeesa
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