Za sliko tedna izbran posnetek Zemlje slovenskega satelita

Slovenski nanosatelit Trisat-R, ki so ga razvili na Univerzi v Mariboru, je lani poletel v vesolje na raketi Vega-C in je namenjen opravljanju meritev v srednji Zemljini orbiti na 6000 kilometrih višine. Satelit neprekinjeno leti skozi osrčje ionosfere in notranjega Van Allenovega sevalnega pasu, ki je eno izmed sevalno najzahtevnejših okolij v vesolju. Dnevno dostavlja uporabne podatke o sevanju, ki jih zagotavljajo instrumenti na krovu satelita, ki so jih razvili Skylabs, Cern in Esa.

Kot je pojasnil Iztok Kramberger s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter direktor za inovacije pri podjetju Skylabs, sta na krovu satelita dve miniaturni kameri, "ki služita kot tehnološki demonstraciji uporabe visoko miniaturne tehnologije slikanja za namen naših prihodnjih raziskav in razvoja najsodobnejših sistemov za določanje in nadzorovanje usmerjanja satelitov".

"Samo predstavljajte si, da je izjemno miniaturna kamera, velika manj kot dva kubična milimetra, na krovu satelita Trisat-R, ki kroži v srednji Zemljini orbiti na višini 6000 kilometrov, naredila fotografijo izjemno velikega objekta – našega prelepega planeta Zemlje," je povedal Kramberger.