Za slovenske ribiče je ključno ohraniti možnost ribolova v mednarodnih vodah

Trenutno ni veliko slovenskih ribičev s plovili za ribolov v mednarodnih vodah, vendar je pomembno, da se Slovenija zavzame za ohranitev te možnosti v prihodnje, je ob napovedih Italije in Hrvaške o razglasitvi ekonomskih con v Jadranu izpostavil vodja svetovalne službe za ribištvo Aleš Bolje. Za ribiče na kratki rok sicer ne pričakuje zapletov.

icon-expand

Aleš Bolje poudarja, da je vsekakor pomembno ohraniti možnost ribolova v mednarodnih vodah. Še pomembneje pa je ohraniti to možnost za vse, ki bi se v bodoče odločili za tovrsten ribolov, saj slovenske teritorialne vode predstavljajo omejeno ribolovno območje. V določenem obdobju oziroma delu sezone se namreč lahko zgodi, da je ribolovnih virov v naših teritorialnih vodah manj, možnost ribolova v mednarodnih vodah pa bi bila tako ključna za naš gospodarski ribolov, je dodal Bolje. Vodja svetovalne službe sicer kratkoročno ne pričakuje zapletov za slovenske ribiče. Obenem je opozoril, da bi, če ne bi dosegli dogovora, ki bi slovenskim gospodarskim ribičem omogočil loviti ribe v mednarodnih vodah oziroma v izključni gospodarski coni Hrvaške ali Italije, v prihodnje lahko nastale težave. "Zato je pomembno, da se ta vidik upošteva in da se ga ne minimizira kot manj pomembnega," je dodal. Na srečanju zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije bi moral slovenski minister Anže Logar po Boljetovem prepričanju zagovarjati, da "je to ribolovno območje tudi za slovenske ribiče izrednega pomena in da slovenski ribiči s tem nikakor ne bodo ogrožali ribjih staležev v tem delu Jadrana, ker je naša flota v primerjavi z ribolovnim ladjevjem Hrvaške in Italije zanemarljivo majhna". Kot je še opozoril, gre pri tem vprašanju za to, da slovenskim ribičem in slovenskemu gospodarskemu ribolovu omogočimo obstanek.

Hrvaška vlada je v ponedeljek sprejela predlog odločitve o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranskem morju, o katerem bo sabor razpravljal predvidoma v četrtek. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je napovedal, da bosta Italija in Hrvaška razglasili svoji izključni gospodarski coni januarja 2021. Geržina: Razglasitev izključnih ekonomskih con Sloveniji ne prinaša bistvenih sprememb Z razglasitvijo izključnih ekonomskih con v Jadranskem morju, ki ju načrtujeta Italija in Hrvaška, se za Slovenijo "stvari ne spreminjajo bistveno", pa je danes povedal govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina. Kot je dejal, to velja tako za slovenske ribiče kot dostop do Luke Koper, razglasitev con tudi ne vpliva na arbitražo.

"Za nas se stvari bistveno ne spreminjajo," je glede posledic razglasitev izključnih ekonomskih con za Slovenijo povedal Geržina. Pojasnil je, da to velja tudi za slovenske ribiče. Ti so sicer danes opozorili, da je ključnega pomena ohraniti možnost ribolova v mednarodnih vodah. Govorec MZZ je poudaril, da kar se tiče ribolovnih kvot, Slovenija kot članica EU ohranja enak dostop do hrvaškega morja. "Za vse članice EU so kvote in predpisi določeni vnaprej in tukaj ni nobenih sprememb," je pojasnil.

Razglasitev izključne gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov ter tudi energije morja in vetra.

Enak ostaja tudi dostop do Luke Koper. Zaenkrat bo veljala svoboda plovbe po mednarodnem pravu in konvencijah. "Bomo pa verjetno v bilateralnih in trilateralnih razgovorih še dokončno dorekli, kako bo potekal promet z Luko Koper," je še dejal. Razglasitev hrvaške izključne gospodarske cone po mnenju govorca MZZ prav tako "ne pomeni ničesar za arbitražo". "Arbitražna razsodba je veljavna, je del mednarodnega prava. Mi smo tukaj, kjer smo, sosedi so tam, kjer so. To je status quo," je poudaril. Obenem je izpostavil, "da se premikamo znotraj tistih parametrov, ki jih imamo, tudi skladno z arbitražno razsodbo". Arbitražna razsodba je namreč Sloveniji določila dostop do odprtega morja preko stika, vendar je hkrati dopustila možnost, da v Jadranu ne bo več odprtega morja, ko bodo nekoč razglašene izključne ekonomske cone drugih držav. To se je zdaj zgodilo, je povedal. Dodal je, da je vlada Mira Cerarja spomladi 2018 po sprejetju arbitražne razsodbe in začetku njenega uveljavljanja razveljavila zakon o svoji coni in epikontinentalnem pasu, "kar nam zdaj malo oži manevrski prostor".