Za starejše od pet let: 78.000 evrov na leto, 113 sladkarij na dan

Ali je mogoče, da tako sanjska služba res obstaja? Kanadsko slaščičarsko podjetje Candy Funhouse trdi, da išče nekoga, ki bi vsak dan okušal njihove izdelke. Na mesec naj bi okusil več kot 3500 kosov sladkarij in seveda podal oceno, poroča Fortune.

Pri vsem skupaj je zanimivo, da podjetje ni zelo ostro s pogoji, sprejemajo prijave starejših od pet let. Izbranec bo lahko delal na daljavo ali na lokaciji podjetja.

Čeprav posebne izkušnje niso potrebne, Candy Funhouse želi, da najboljšim kandidatom po žilah teče čokolada, da imajo strast do sladkarij, pop kulture in so sladkosnedi.

Oglas je postal spletni hit in če ne drugega, bo podjetju prinesel dodatno prepoznavnost. Nekaj staršev je otrokom, ki upajo na delovno mesto celo odprlo profile na omrežju LinkedIn, da bi imeli čim boljšo predstavitev.

Izbranega kandidata sicer čaka predhodno usposabljanje, dobil pa naj bi tudi zavarovanje za zobozdravstvene storitve.