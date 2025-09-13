Za Telekomove posle na Kosovu oprostilna sodba

Bojan Dremelj, Dušan Mitič in Ekrem Lluka na predobravnavnih narokih krivde niso priznali. Kot je pojasnil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, je sodnik oz. predsednik senata Gorazd Fabjančič v petkovem izreku sodbe sledil argumentom obrambe in dokazom, da so bili posli, povezani z razpisom za koncesijo za drugega mobilnega operaterja na Kosovu iz leta 2007 ter prodaja in nakup deleža v družbi Ipko, ki se je odvila med letoma 2007 in 2009, Telekomu v korist, in ne v škodo, kot je sicer zatrjevalo tožilstvo.

Tožilstvo je Dremlju in Mitiču očitalo, da sta na škodo Telekoma Lluki, ki je s svojim podjetjem in partnerji zmagal na razpisu, a se nato v korist konzorcija pod vodstvom družbe Ipko, tedaj v 75-odstotni lasti Telekoma, umaknil, pozneje pa pridobil 15 odstotkov družbe Ipko. Nato je Telekom delež Llluke in nekaterih manjšinskih delničarjev odkupil nazaj. Pri tem naj bi Lluka po prepričanju tožilstva pridobil vsaj 11,5 milijona evrov osebne koristi, transakcija z deležem pa naj bi bila Telekomu v škodo.