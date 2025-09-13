Svetli način
Za Telekomove posle na Kosovu oprostilna sodba

Ljubljana, 13. 09. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Ljubljansko okrožno sodišče je za nekdanjega prvega moža Telekoma Slovenije Bojana Dremlja, nekdanjega člana uprave Dušana Mitiča in kosovskega poslovneža Ekrema Lluko pri očitanih Telekomovih poslih na Kosovu izreklo oprostilno sodbo, je povedal odvetnik Blaž Kovačič Mlinar. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Telekom Slovenije
Telekom Slovenije FOTO: Luka Kotnik

Bojan Dremelj, Dušan Mitič in Ekrem Lluka na predobravnavnih narokih krivde niso priznali. Kot je pojasnil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, je sodnik oz. predsednik senata Gorazd Fabjančič v petkovem izreku sodbe sledil argumentom obrambe in dokazom, da so bili posli, povezani z razpisom za koncesijo za drugega mobilnega operaterja na Kosovu iz leta 2007 ter prodaja in nakup deleža v družbi Ipko, ki se je odvila med letoma 2007 in 2009, Telekomu v korist, in ne v škodo, kot je sicer zatrjevalo tožilstvo.

Tožilstvo je Dremlju in Mitiču očitalo, da sta na škodo Telekoma Lluki, ki je s svojim podjetjem in partnerji zmagal na razpisu, a se nato v korist konzorcija pod vodstvom družbe Ipko, tedaj v 75-odstotni lasti Telekoma, umaknil, pozneje pa pridobil 15 odstotkov družbe Ipko. Nato je Telekom delež Llluke in nekaterih manjšinskih delničarjev odkupil nazaj. Pri tem naj bi Lluka po prepričanju tožilstva pridobil vsaj 11,5 milijona evrov osebne koristi, transakcija z deležem pa naj bi bila Telekomu v škodo.

telekom sodba kosovo
Nightingale
13. 09. 2025 20.50
Bananistan pač...
