'Za vsako opravljeno uro delajo 21 evrov izgube'

Želeli smo preveriti, kakšne so zadnje številke, razloge, zakaj so naročili izdelavo študije, pojasnjuje predsednik predstavniške sekcije pri gospodarski zbornici Zoran Sodnik. Zdaj imajo, dodaja, črno na belem, da so storitve v njihovi stroki močno podplačane: "Usklajevanj v zadnjih letih ni bilo, sploh ne na ustreznem nivoju. Ta usklajevanja so največkrat predlagana s strani zavarovalnic. Serviserju ponujajo evro, dva, tri izboljšanja."

Konkretno. Povprečna cena, ki jo zavarovalnice plačajo avtoličarjem in avtokleparjem je 42 evrov na uro. Medtem ko njihova dejanska cena ure z vsemi stroški presega 60 evrov.

Jože P. Damijan: "Kar pomeni, da delajo za vsako opravljeno uro 21 evrov izgube. Oziroma 1/3 ure izgube imajo pri vsaki opravljeni storitvi. Zato večina teh delavnic dela z izgubo."

Naredili so tudi primerjavo z Nemčijo. Tam so cene urnih postav tako visoke, da bi bile, če bi to prenesli na naš trg, razlike še večje. "Cene so tam nekje med 150 in 250 evrov na posamezno uro. če to primerjamo s slovenskimi stroški plač bi morale biti te cene okoli 94 eur, avtoličarskih pa 104 evre," pravi P. Damijan.

In kako odgovarjajo zavarovalnice? Generali je prva, ki so jo serviserji, združeni v društvu avtostroke blokirali.

Študija ne upošteva vseh pomembnih dejstev, so jasni. Miha Klun, direktor avtomobilskih škod pri zavarovalnici Generali: "Zlasti ne upošteva dejstva, da so zanemarjeni prihodki iz prodaje nadomestnih delov. Se pravi, upoštevajo samo uro en pa prihodkov iz prodaje nadomestnih delov, ki pa so v Sloveniji drugi najdražji v Evropi."

Specifika slovenskega trga je, da zavarovalnice serviserjem plačujemo tudi prihodke od prodaje nadomestnih delov, pravi.

Ter da bojkot posameznih serviserjev ne vpliva na njihove zavarovance.

Kakorkoli, dejstvo je, da se v zavarovalništvu vrtijo ogromne vsote denarja. Če pogledamo samo podatke treh največjih slovenskih zavarovalnic. Vse so pobrale precej več zavarovalnih premij, kot so imele stroškov za izplačilo škod. Pri vseh treh govorimo o več kot 100 milijonih evrov razlike.