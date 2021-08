Začeli betoniranje viadukta Glinščica: 'Objekt bo zgrajen v roku'

Pri betoniranju so morali biti pozorni tudi na zunanjo temperaturo, ki ne sme presegati 29 stopinj Celzija. "Izoplnjeni so vsi pogoji za kvalitetno izvedbo del," je pojasnil generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka .

Generalni direktor 2TDK je priznal, da bodo morali v primeru dvotirnosti proge na tem mestu konkretno zgraditi dodatna mostova in krajši predor. O tem, koliko se bo zvišala cena gradnje, če bo dvotirnost doseženo fazno, se Hevka sicer ni mogel natančno izreči, je pa dodal, da samo priprava gradbišča nanese dodatnih pet do deset odstotkov stroškov.

Že izvedeno dodatno pilotiranje je stalo okoli pol milijona evrov, vendar so za približno enak znesek pocenili sam objekt, tako da vrednost viadukta ostaja pri pogodbeni vrednosti 8,5 milijona evrov. Hevka je ob tem izpostavil, da se podražitev materialov še ne pozna. Če bodo izvajalci vložili zahtevek v tej smeri, pa bodo zadevo preučili. Hevka sicer pričakuje, da bo do zahtevka prišlo, vendar po njegovem mnenju cene materialov na daljši rok nihajo oz. se zdaj že umirjajo, zato ocenjuje, da se bodo morebitne zvišanja do konca gradnje izničila.

Roke bodo ujeli kljub rahlemu podaljšanju del zaradi gradnje opornika in dodatnega temeljenja, čemur so se prilagodili s spremenjenim načinom betoniranja.

Ocenil je tudi, da so prebivalce na drugi strani meje uspeli prepričati, da gradnja ne bo škodovala okolju. Nenazadnje upoštevajo vse okoljevarstvene standarde in izvajajo številne monitoringe. Hevka je potrdil še, da je prispela ena ponudba za izvajalca odvoza odpadnega materiala, ki pa jo še pregledujejo.

Kar se tiče samih glavnih gradbenih del je prišlo do manjše zamude na račun covida-19, saj vsi delavci ne morejo priti na lokacijo in organizirati gradbišč. Sicer pa Hevka verjame, da bo Yapi Merkezi ujel predvideni rok in do 20. avgusta začel z izkopom predorov na portalih T7 in T8.