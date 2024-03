S kampanjo do večje osveščenosti o pomenu obnovljivih virov energije

Komunikacijska kampanja pod sloganom "Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas. Izberimo obnovljive vire energije" želi omenjene štiri vire pridobivanja energije približati ljudem in izpostaviti pomen čiste energije. Danes so kampanjo novinarjem predstavili z dogodkom na ljubljanskem Kongresnem trgu.

Po besedah ministra Bojana Kumra želi Slovenija v prihodnjih letih nadoknaditi zaostanek, ki si ga je na področju zelenega prehoda nabrala v zadnjih desetletjih. Do zdaj je bila država namreč dobra pri pisanju strategij, slabša pa pri njihovem izvajanju v praksi, je priznal.

Cilj je usmeriti vse napore v to, da do leta 2030 dosežemo cilje na področju deleža obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. Za 2020 je bil ta cilj pri 25 odstotkih, a ga je Slovenija dosegala le z uporabo statističnega prenosa obnovljive energije iz druge članice EU, dve leti iz Češke in za 2022 iz Hrvaške.