Začenja se trgovanje z ljudskimi obveznicami druge izdaje

Vpisovanje ljudskih obveznic, namenjenih polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je na več kot 260 vpisnih mestih po državi potekalo od 10. do 21. marca.

V tem času jih je vpisalo 6640 državljanov, ki so oddali za skupaj 223 milijonov evrov naročil. Dodatnih 27 milijonov evrov obveznic so na ministrstvu za finance dodelili OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic.

Slovenija je tako izdala 250.000 obveznic z oznako RS96 v skupni nominalni vrednosti 250 milijonov evrov. To je druga izdaja obveznic za državljane, vrednost lanske prve izdaje je bila 261 milijonov evrov.