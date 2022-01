Začetek kotacije družbe Equinox nepremičnine 31. januarja

Gre za najpomembnejši korak v zgodovini družbe, ki je z Grand hotelom Union nastala leta 1905, in za pomemben korak za slovenski kapitalski trg, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal partner in izvršni direktor družbe Matej Rigelnik .

Prvi referenčni tečaj, po katerem bo začela delnica kotirati na borzi, bodo razkrili 28. januarja ob 10. uri, je povedal Rigelnik in dodal, da bo ta tečaj postavljen na sredini med knjigovodsko vrednostjo delnice, ki glede na prospekt znaša 23,19 evra, in ocenjeno pošteno vrednostjo delnice na dan 30. junij 2021, ki je 56,50 evra.

Predsednik uprave Ljubljanske borze, Aleš Ipavec, je dejal, da je začetek kotacije Equinoxa neke vrste praznik za Ljubljansko borzo in slovenski kapitalski trg. Poudaril je, da gre za prvi primer, ko družba ne bo začela kotirati na podlagi privatizacije, ampak gre za odločitev zasebnih lastnikov. Ocenil je, da je v Sloveniji dovolj kapitala in znanja, da lahko družbe ostanejo v večinsko slovenski lasti, imajo sedeže v Sloveniji in tu zadržijo tudi znanje.

"Družbe lahko s pomočjo kapitalskega trga realizirajo svoje strategije in se širijo v regiji ... V domačem okolju lahko ustvarjamo regijske prvake," je prepričan Ipavec.

Mitja Tomažinčič iz NLB, ki sodeluje pri uvrstitvi delnic Equinoxa na borzo, je v videonagovoru dejal, da se v banki zavedajo pomena domačega kapitalskega trga, zato radi sodelujejo pri projektih, ki pripomorejo k razvoju in prepoznavnosti našega trga.

"Ljubljanska borza za svoj razvoj potrebuje nove kotacije in kotacije privlačnih finančnih instrumentov, ki na eni strani širijo nabor naložbenih možnosti za vlagatelje, na drugi strani pa uspešnost kotacije pomeni spodbudo za ostale izdajatelje, da temu sledijo," je dodal Tomažinčič, ki pričakuje "zelo živahno" trgovanje s temi delnicami.

Družba Equinox nepremičnine ima trenutno v portfelju osem nepremičnin v središču Ljubljane, in sicer štiri hotele (Grand hotel Union, Hotel Lev, The Fuzzy Log in uHotel) ter štiri stavbe s poslovnimi prostori (prostore v stavbah Delo, Nomago, Kompas in Modna hiša). Kot je povedal partner v družbi, Primož Jagarinec, je skupna površina nepremičnin 65.000 kvadratnih metrov, ocenjena poštena vrednost portfelja na 30. junij lani pa 101,26 milijona evrov.