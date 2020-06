Začetek podaljšanja prvega pomola v koprskem pristanišču

Po pogodbi, ki sta jo danes podpisala Luka Koper in Kolektor Koling, so dela razdeljena v dve fazi. Prvo fazo, ki vključuje izgradnjo operativne obale, dolžine 98,5 metra in širine 34,5 metra, bo izvajalec zaključil marca prihodnje leto. Drugo fazo – zaledje skladiščnih površin na južni strani pomola v velikosti v velikosti 24.830 kvadratnih metrov – pa v začetku leta 2022. Izvajalec Kolektor Koling s partnerjema Grafist in Adriaing bo z umeščanjem pilotov začel predvidoma septembra, so sporočili iz Luke Koper.