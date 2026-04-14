Zadeva Ugljevik: dosegli dogovor o plačilu še 37,4 milijona terjatev

Z dogovorom se bodo zaprli vsi zahtevki obeh pogajalskih strani, zaključil pa se bo tudi postopek zoper BiH pred arbitražnim tribunalom v okviru Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov s sedežem v Washingtonu.

Skupna ocenjena vrednost vseh sklenjenih dogovorov v zadevi Ugljevik, kjer je pravne postopke in pogajanja več kot 15 let vodil Holding Slovenske elektrarne (HSE), znaša več kot 230 milijonov evrov, so sporočili iz HSE.

"Današnji dogovor skupaj z že sklenjenimi sporazumi predvideva skupno prek 188 milijonov evrov izplačil denarnih nadomestil ter dobavo ene tretjine električne energije iz RiTE Ugljevik, ki se izvaja že od februarja 2024. Poleg tega smo z današnjim končnim dogovorom postavili trdne temelje za bodoče dobro poslovno sodelovanje z Elektroprivredo Republike Srpske in RiTE Ugljevik," je dejal generalni direktor HSE Tomaž Štokelj. Ocenil je, da so uspešno uveljavili interese državne družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring (EGS-RI).

EGS-RI, v katerem je bila združena vsa energetika v Sloveniji, je v obdobju 1981-1991 sodeloval pri izgradnji RiTE Ugljevik. Ta je bil končan leta 1985, EGS-RI pa je elektriko dobival do leta 1991. Po začetku vojne v BiH in na Hrvaškem so bile omrežne povezave prekinjene, s tem pa tudi dobava elektrike.

Sodni postopki zaradi nedobavljene elektrike so se začeli 2009, arbitražni postopek zoper RiTE Ugljevik pa se je začel leta 2014, ko je HSE po pooblastilu EGS-RI zoper RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Leta 2023 je arbitražni tribunal odločil o izplačilu odškodnine 67 milijonov evrov zaradi nedobavljene električne energije iz Ugljevika, toženi stranki pa naložil še izplačilo 58,2 milijona evrov obresti, natečenih do konca leta 2021.