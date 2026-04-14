Gospodarstvo

Zadeva Ugljevik: dosegli dogovor o plačilu še 37,4 milijona terjatev

Ljubljana / Banjaluka, 14. 04. 2026 14.27 pred 14 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
STA
Rudnik in termoelektrarna Ugljevik (RiTE Ugljevik)

Družba Elektrogospodarstvo Slovenije, ki jo zastopa HSE, ter Rudnik in Termoelektrarna Ugljevik (RiTE Ugljevik) in Elektroprivreda Republike Srpske so podpisali dogovor o poravnavi še preostalih odprtih terjatev v višini 37,4 milijona evrov. S tem se bodo zaprli vsi zahtevki in zaključila arbitraža, je sporočil HSE.

Z dogovorom se bodo zaprli vsi zahtevki obeh pogajalskih strani, zaključil pa se bo tudi postopek zoper BiH pred arbitražnim tribunalom v okviru Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov s sedežem v Washingtonu.

Skupna ocenjena vrednost vseh sklenjenih dogovorov v zadevi Ugljevik, kjer je pravne postopke in pogajanja več kot 15 let vodil Holding Slovenske elektrarne (HSE), znaša več kot 230 milijonov evrov, so sporočili iz HSE.

"Današnji dogovor skupaj z že sklenjenimi sporazumi predvideva skupno prek 188 milijonov evrov izplačil denarnih nadomestil ter dobavo ene tretjine električne energije iz RiTE Ugljevik, ki se izvaja že od februarja 2024. Poleg tega smo z današnjim končnim dogovorom postavili trdne temelje za bodoče dobro poslovno sodelovanje z Elektroprivredo Republike Srpske in RiTE Ugljevik," je dejal generalni direktor HSE Tomaž Štokelj. Ocenil je, da so uspešno uveljavili interese državne družbe Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring (EGS-RI).

EGS-RI, v katerem je bila združena vsa energetika v Sloveniji, je v obdobju 1981-1991 sodeloval pri izgradnji RiTE Ugljevik. Ta je bil končan leta 1985, EGS-RI pa je elektriko dobival do leta 1991. Po začetku vojne v BiH in na Hrvaškem so bile omrežne povezave prekinjene, s tem pa tudi dobava elektrike.

Sodni postopki zaradi nedobavljene elektrike so se začeli 2009, arbitražni postopek zoper RiTE Ugljevik pa se je začel leta 2014, ko je HSE po pooblastilu EGS-RI zoper RiTE Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Leta 2023 je arbitražni tribunal odločil o izplačilu odškodnine 67 milijonov evrov zaradi nedobavljene električne energije iz Ugljevika, toženi stranki pa naložil še izplačilo 58,2 milijona evrov obresti, natečenih do konca leta 2021.

Rudnik in termoelektrarna Ugljevik (RiTE Ugljevik)
Rudnik in termoelektrarna Ugljevik (RiTE Ugljevik)
FOTO: Bobo Pixsell

HSE je februarja 2024 v imenu EGS-RI znova začel prevzemati električno energijo iz TE Ugljevik, takrat je bila sklenjena tudi pogodba o odplačilu glavnice v višini 67 milijonov evrov. Konec leta 2024 je bila sklenjena še pogodba o priznanju in poravnavi dolga na podlagi nedobavljene električne energije v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. januarja 2024, s katero se je RiTE Ugljevik zavezal družbi EGS-RI plačati 65,2 milijona evrov glavnice.

Arbitraža je bila v mirovanju

Doslej sta v sporu ostali odprti še dve zadevi: dolg na podlagi neplačanih obresti skladno s končno odločbo arbitražnega tribunala v višini 67 milijonov evrov in terjatve, ki jih je družba EGS-RI uveljavljala zoper BiH v institucionalni arbitraži pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov s sedežem v Washingtonu.

Arbitraža je bila od leta 2020 v mirovanju, strani sta se vmes pogajali in epilog je poravnava v višini 37,4 milijona evrov, sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pojasnjujejo v HSE.

Z izvršitvijo te poravnave bodo obročno po četrtletjih na podlagi različnih sklenjenih dogovorov v obdobju do konca leta 2031 poplačane preostale obveznosti iz arbitražnih postopkov, vse ob solidarnem poroštvu Elektroprivrede Republike Srpske in dodatnih jamstvih za zagotovitev potrebnih denarnih sredstev s strani vlade Republike Srbske.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slavko BabIč
14. 04. 2026 19.33
Prva dobljena tožba s ex jugo provincami!
sencina
14. 04. 2026 17.59
Dodikovi oufi
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
