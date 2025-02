Zadnji dan za oddajo pisne vloge za vzdrževane družinske člane

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najbolj enostavno je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora v skladu z zakonom vsako leto najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.

Zavezanec lahko vlogo odda osebno ali po pošti na pristojni finančni urad, še bolj enostavno in hitreje pa lahko to stori po elektronski poti. V mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je pri tem na voljo predizpolnjena vloga.

Tako za vloge prek mobilne aplikacije kot spletnega portala velja, da imajo zavezanci nekaj več časa kot pa za oddajo vloge na papirnatih obrazcih. Na Fursu jih bodo namreč sprejemali vse do 20. februarja, saj bo elektronski portal v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog ostal odprt.