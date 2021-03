Zadnjo plačo so mu izplačali z 90.000 (mastnimi) kovanci

"Otročje," je potezo delodajalca komentiral prejemnik kovancev Andreas Flaten, ki pravi, da je že tako zelo težko dosegel, da mu je delodajalec, podjetje A OK Walker Autoworks, sploh izplačal zadnjo plačo.

Goro kovancev na dovozu je opazilo njegovo dekle, Flaten pa pravi, da so bili prekriti z maščobo. Delodajalec Miles Walker, ki je spregovoril za WGCL-TV, je medtem dejal, da se "ne spomni, ali je na Flatnovem dovozu odložil kovance ali ne". "Res se ne spomnim. Ampak to ni pomembno, pomembno je, da je dobil plačilo," je dejal. Nekdanjega delavca pa je še ozmerjal z žaljivkami.

Flatnovo dekle Olivia Oxley pa pravi, da gre za hud primer neprimernega vedenja delodajalca, da pa sta se nehala jeziti na Walkerja: "Med kovanci sva našla nekaj zelo zanimivih, recimo enega iz leta 1937." Poleg tega pravi, da se zdaj celo smejeta na račun Walkerja, ki si je vzel toliko časa in zbral kovance za "maščevanje". Ocenjujeta, da gre za maščevalnega in krutega človeka, in pravita, da ne bosta dopustila, da ju še kdaj spravi v slabo voljo.