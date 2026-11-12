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Gospodarstvo

Zadovoljstvo v Krki: okrepili tako prihodke kot dobiček

Ljubljana, 12. 11. 2026 09.28 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA
Krka, splošna

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 13 odstotkov na 364,2 milijona evrov, so sporočili iz Krke. Za celotno leto napovedujejo višje številke od načrtovanih, za leto 2027 pa nadaljnjo rast.

Kot so zapisali v novomeškem farmacevtu, so med januarjem in koncem septembra na ravni skupine vknjižili 55,5 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je 24 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je medtem medletno porasel za 21 odstotkov na znašal 527,9 milijona evrov.

Skupina je 94 odstotkov prodaje izdelkov in storitev ustvarila na trgih zunaj Slovenije. Delež izvoza v prodaji izdelkov je bil 96-odstoten. Med regijami je imela največji, 36,7-odstoten delež prodaje v Vzhodni Evropi, kjer so prodali za 606,7 milijona evrov izdelkov, sledili sta regiji Srednja Evropa in Zahodna Evropa.

Na domačem trgu so medtem prodali za 104,1 milijona evrov izdelkov in storitev. Po zadnjih podatkih za obravnavano obdobje so s 7,4-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil.

V skupini Krka so v devetih mesecih za naložbe namenili 87,3 milijona evrov, kar je 31 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Ponudbo so dopolnili z desetimi novimi izdelki - devetimi zdravili na recept in veterinarskim izdelkom, so povzeli pristojni. Ob tem so končali več kot 500 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke na različnih trgih.

Konec septembra so imeli 13.307 redno zaposlenih oz. odstotek več kot ob ob koncu prejšnjega leta, skupaj z zaposlenimi prek agencij pa so imeli 13.358 delavcev.

Krka
Krka
FOTO: Bobo

Tečaj delnice družbe Krka je na Ljubljanski borzi konec devetega meseca znašal 258,50 evra, s čimer je bil 27 odstotkov višji kot konec leta 2025. V prvih devetih mesecih leta 2026 so v Krki v okviru programa odkupa delnic odkupili za 31,1 milijona evrov lastnih delnic, so navedli.

"Doseženi rezultati potrjujejo uspešno izvajanje naše dolgoročne strategije, ki temelji na lastnem razvoju, inovativnosti, operativni odličnosti in sposobnosti hitrega prilagajanja spremembam v mednarodnem okolju," je objavo poslovnih rezultatov pospremil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. "S stalnim uvajanjem novih izdelkov in upravljanjem življenjskega cikla obstoječih izdelkov krepimo svojo konkurenčnost in povečujemo dostopnost zdravljenja," je dodal.

Optimistični so tudi za naprej. V celotnem letošnjem letu bodo prihodki od prodaje predvidoma dosegli 2,2 milijarde evrov, s čimer bodo od lanskih višji za sedem odstotkov, prihodnje leto pa naj bi nanesli 2,3 milijarde evrov, kar je šest odstotkov več od ocenjenih za leto 2026. Čisti dobiček naj bi se letos ustavil pri 439 milijonih evrov, prihodnje leto pa pri 474 milijonih evrov.

Postregli so še s podatki o poslovanju matične družbe Krka. Ta je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je okrepila za 12 odstotkov na 354,6 milijona evrov.

Poročilo o poslovanju skupine in družbe Krka v obdobju januar-september je nadzorni svet družbe obravnaval na sredini redni seji.

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bublika
12. 11. 2026 11.07
farmacija je prevarantska zlata jama
Odgovori
0 0
flojdi
12. 11. 2026 10.27
.hecno.gruntam.ce bi ne bilo umetnih cakalnih vrst pri zdravnikih bi se veliko vec jedlo zdravila in bi bil dobicek lahko vecji..al kako
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+2
2 0
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