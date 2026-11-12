Zadovoljstvo v Krki: okrepili tako prihodke kot dobiček

Kot so zapisali v novomeškem farmacevtu, so med januarjem in koncem septembra na ravni skupine vknjižili 55,5 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je 24 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je medtem medletno porasel za 21 odstotkov na znašal 527,9 milijona evrov.

Skupina je 94 odstotkov prodaje izdelkov in storitev ustvarila na trgih zunaj Slovenije. Delež izvoza v prodaji izdelkov je bil 96-odstoten. Med regijami je imela največji, 36,7-odstoten delež prodaje v Vzhodni Evropi, kjer so prodali za 606,7 milijona evrov izdelkov, sledili sta regiji Srednja Evropa in Zahodna Evropa.

Na domačem trgu so medtem prodali za 104,1 milijona evrov izdelkov in storitev. Po zadnjih podatkih za obravnavano obdobje so s 7,4-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil.

V skupini Krka so v devetih mesecih za naložbe namenili 87,3 milijona evrov, kar je 31 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Ponudbo so dopolnili z desetimi novimi izdelki - devetimi zdravili na recept in veterinarskim izdelkom, so povzeli pristojni. Ob tem so končali več kot 500 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke na različnih trgih.

Konec septembra so imeli 13.307 redno zaposlenih oz. odstotek več kot ob ob koncu prejšnjega leta, skupaj z zaposlenimi prek agencij pa so imeli 13.358 delavcev.