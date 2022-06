Zahtevana donosnost na evrske državne obveznice po seji ECB še navzgor

Dodatno se je to okrepilo po četrtkovi seji sveta Evropske centralne banke (ECB), na kateri so v osrednjem organu denarne politike napovedali, da bodo obrestno mero za deponiranje presežne likvidnosti prek noči pri ECB, ki je trenutno pri minus 0,5 odstotka, na julijskem zasedanju zvišali za 0,25 odstotne točke.

Obrestna mera prvič po juniju 2014 izšla iz negativnega območja

Gre za prvi dvig katere od osrednjih obrestnih mer v območju skupne valute v 11 letih. Temu bo septembra predvidoma sledilo še eno zvišanje, tako da bo obrestna mera prvič po juniju 2014 izšla iz negativnega območja. Tudi v nadaljevanju se napoveduje postopno zaostrovanje evrske denarne politike, čeprav bodo obrestne mere verjetno še lep čas nizke.

Zahtevana donosnost na referenčne 10-letne nemške državne obveznice, ki je bila vrsto let izjemno nizka, celo negativna, je trenutno na borzi MTS pri 1,59 odstotka. Donos do dospetja na francoske obveznice je pri 2,20 odstotka, na španske pri 3,03 odstotka, na italijanske pa že tik pod štirimi odstotki.

Precej se je v zadnjih dneh dvignila tudi zahtevana donosnost na sicer bistveno manj likvidne slovenske 10-letne državne obveznice. Če je v zadnjih tednih donos na sekundarnem trgu nihal med dvema in 2,30 odstotka, je trenutno pri 2,84 odstotka. To so nove najvišje ravni po obsežni sanaciji bank ob koncu leta 2013 in v letu 2014. Vmes je v zadnjih letih tudi zahtevana donosnost na slovenske obveznice zdrsnila v negativno območje.

Rasti zahtevane donosnosti se zavedajo tudi v svetu ECB, posebej ko gre za še vedno javnofinančno ranljive evrske članice. Tako v Frankfurtu napovedujejo, da bodo z obstoječimi ali morebitnimi novimi izrednimi orodji skrbeli za to, da se ne bi razlike v ceni zadolževanja in finančni stabilnosti med evrskimi državami spet zaostrile.