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Gospodarstvo

Zakaj agencija Apollo Digital raste dvajsetkrat hitreje od slovenskega trga

Ljubljana, 07. 09. 2026 10.44 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Trg raste za šest odstotkov, Apollo Digital za 113. Razlog: prava garancija, 80 % zavrnjenih povpraševanj in vprašanja, ki si jih panoga ne postavlja.

Slovenski oglaševalski trg je leta 2025 po oceni IAB Slovenija  zrasel za 5,6 odstotka, digitalni del za 13,6. Ljubljanska agencija Apollo Digital  je isto leto po javnih podatkih AJPES zrasla za 113 odstotkov – dvajsetkrat hitreje od trga, na katerem dela. Podjetje, ki raste za red velikosti hitreje od svoje panoge, praviloma ne počne istega bolje, ampak nekaj drugega. Tisto drugo se v tem primeru ne začne pri taktikah, ampak pri vprašanju, ki si ga panoga neprijetno redko postavi: čemu je marketing sploh namenjen.

Kako se je marketing izgubil

Odgovor je bil nekoč samoumeven. Podjetje najame agencijo z enim namenom: da mu poveča prihodke – na kratek rok prek povpraševanj in prodaje, na dolgi rok prek znamke. Časovnica se spreminja, namen ne. A v letih, ko so se kanali množili in je merjenje postajalo vse bolj zapleteno, je panoga tiho zamenjala cilj s sredstvi. Začela je prodajati dostavo: ure, pakete, kanale, kreative in poročila. Nastale so metrike, ki jih je mogoče izpolniti, ne da bi se stranki zgodilo karkoli merljivega – doseg, prikazi, všečki, nagrade. Slovenske agencije so leta 2024 po podatkih Marketing magazina skupaj ustvarile okoli 207 milijonov evrov prihodkov; panoga v svojih očeh ni počela nič narobe, saj je dostavljala, kar je prodala. Težava je, da podjetnik v resnici ni kupoval tega.

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Najpogostejši ugovor je branding – češ da se učinkov znamke ne da meriti in da je za rezultate premalo potrpljenja. V Apollu Digital ugovor obrnejo: tudi branding je prihodek, le na daljši časovnici. Če se nikoli ne zapre v številko, ni naložba, ampak strošek.

Vprašanja, ki si jih panoga ne postavlja

Filozofija agencije gre namerno proti toku – v duhu vprašanja, ki ga je populariziral Peter Thiel: s katero pomembno resnico se strinja le malokdo? Vsako ustaljeno prakso v marketingu presojajo s tremi vprašanji. Zakaj se to dela tako? Kje so podatki, ki to podpirajo? Ali naše lastne izkušnje to potrjujejo? Praksa, ki pade na vseh treh, leti ven, ne glede na to, kako razširjena je. Tako so izpadli pavšali brez vezave na rezultat, dolge pogodbene vezave in kampanje za prepoznavnost, ki se nikoli ne srečajo s prodajno številko. Velja tudi obratno: storitve lansirajo šele, ko jih preizkusijo na lastni koži – na svojem poslu in s svojim denarjem. Kar deluje v teoriji, ne šteje; šteje, kar je delovalo njim in njihovim strankam.

Kategorija, ki je prej ni bilo

Iz teh odgovorov ni nastala še ena boljša agencija, ampak druga kategorija: Apollo Digital je agencija za skaliranje storitvenih in B2B podjetij, ki dogovorjene rezultate garantira. Ustanovila sta jo leta 2023 Domen Pavčič in Janoš Mohar. Največ dela z B2B in storitvenimi podjetji, manjši del portfelja so e-trgovine; tipična stranka ustvari med 800.000 in 10 milijoni evrov letnih prihodkov. Vsaki stranki brez izjeme jamči dogovorjene rezultate v 30 dneh; če jih ni, dela brezplačno, dokler jih ne doseže. Takšne garancije (https://apollodigital.si/agencija/) v Sloveniji ne ponuja nihče drug.

Protistrup za opečene

Garancij na trgu sicer ne manjka, a so večinoma plehke: garancije zadovoljstva, garancije truda, garancije, ki ob branju drobnega tiska izginejo. Prava garancija je binarna – rezultat je ali pa računa ni – in ravno zato deluje kot protistrup za najbolj razširjeno težavo slovenskega agencijskega prostora: opečene stranke. V agenciji pravijo, da večina povpraševanj pride od podjetij, ki so agencijo že plačevala, prihodka pa niso videla. Opečeni stranki obljuba ne pomeni nič; podpis pomeni vse. Cena takšnega podpisa je disciplina: Apollo Digital zavrne okoli 80 odstotkov povpraševanj, ker garancije ne more dati vsakomur – in česar ne more jamčiti, ne proda. Kar bi drugje veljalo za zgrešeno prodajo, je tu pogoj, da model vzdrži.

Ista premisa, vse odločitve

Od tod naprej nobena odločitev ni naključna, ker vse izvirajo iz iste premise: podjetniku ustvariti vrednost, ki jo lahko preveri. Kanali so orodja, ne produkti – oglasi na Googlu in Meti, SEO ali spletna stran pridejo v poštev takrat, ko premaknejo prihodek. Ekipo sestavljajo specialisti za posamezna področja, ne generalisti za vse. Umetna inteligenca se uporabi tam, kjer stranki prinese merljivo korist, in nikjer drugje – AI-first kot prodajni argument je namreč natanko tisti tip obljube, ki ga sami zavračajo. Tudi lastna rast je podrejena isti logiki: agencija raste toliko, kolikor lahko, ne da bi razvodenela garancija.

Številke namesto pridevnikov

Rezultat je mogoče prešteti. Strankam v 33 panogah je agencija lani ustvarila več kot 9,8 milijona evrov prihodkov; sama je ob 113-odstotni rasti poslovala z dobičkom, kar je pri podjetjih, ki prihodke podvajajo, redkost. Za panogo je sklep neprijeten, ker je preprost. Če dve leti stara agencija z garancijo raste za 113 odstotkov na trgu, ki raste za šest, potem vprašanje ni, ali je garancija preveč tvegana. Vprašanje je, zakaj je nihče drug ni pripravljen dati.

Naročnik oglasne vsebine je Apollo Digital d.o.o.

Apollo Digital Agencija Oglaševanje

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