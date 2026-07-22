Zakaj hrvaški kmetje za liter plačajo dober evro, naši pa že skoraj evro in pol?

V najvišji sezoni lahko na kmetiji Žabje, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, porabijo tudi nekaj več kot 300 litrov kmečke nafte na dan. Ob podražitvah, ki smo jim priča v zadnjih mesecih, pa to pomeni velik dodaten strošek. "Je to preko 3000 evrov več na letnem nivoju," pravi Andrej Hribar.

Vzporedno z nafto, razlaga, se močno dražijo tudi vhodne surovine – umetna gnojila in beljakovinske komponente. "Se nam vse draži, vzporedno nam je pa cena mleka padla v dobrega pol leta za 15 centov. To pa konkretno za našo kmetijo pomeni minus 40 tisoč evrov ali več letno!"

Razmere so alarmantne, prikimavajo v kmetijskih organizacijah, ki so od treh pristojnih ministrstev – za kmetijstvo, infrastrukturo in finance – že zahtevale krizni sestanek. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS): "Lahko rečemo, da smo v tem trenutku priča verjetno najvišji ceni kurilnega olja oziroma kmečke nafte v letošnjem letu."

Ta se draži še hitreje kot druga goriva. V le pol leta se je kmečka nafta podražila za kar 45 odstotkov. Ali še bolj plastično: pred pol leta je liter kmečke nafte stal dober evro, danes pa že 46 centov več. Za 2000 litrov kmečke nafte denimo danes plačajo dobrih 900 evrov več kot v začetku leta.

Kmetje so, kot pravijo, siti izgovorov odločevalcev. Hribar pravi: "Da se ne da. Pa da ni nobenega vzvoda, da bi nam kmetom zdajle recimo na hitro priskočili na pomoč. Sosednja država Hrvaška ima kmetijsko nafto po 1,002 evra, mi imamo pa 1,4 pa še naprej."

Kje bi vlada ceno torej še lahko znižala? Trošarina je minimalna in znaša približno osem centov na liter, marže trgovcev pa so na rekordni ravni, a vendarle znašajo le 11 centov na liter. "Ja, zagotovo je nekaj ukrepov. Eno je maržna politika pri kmečki nafti, pri trošarinah smo že tako ali tako na dnu. Ampak nekatere države v EU pa so zaprosile Evropsko komisijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine," pravi Podgoršek.

Da se zavedajo resnosti razmer in že pripravljajo ukrepe, so sporočili s kmetijskega ministrstva, ki ga vodi Janez Cigler Kralj. Za blažitev krize v kmetijskem sektorju je Evropska unija za Slovenijo predvidela paket ukrepov v višini 2,7 milijona evrov. Sredstva bi bila po navedbah ministrstva kmetom lahko na voljo v drugi polovici leta.