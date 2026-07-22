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Gospodarstvo

Zakaj hrvaški kmetje za liter plačajo dober evro, naši pa že skoraj evro in pol?

Ljubljana, 22. 07. 2026 18.54 pred 42 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ema Čepon
Obdelovanje zemlje

Kako visoko sploh še lahko gredo cene goriva, se - poleg voznikov - sprašujejo tudi kmetje. Kmečka nafta se je v pol leta podražila za kar 45 odstotkov. Zakaj hrvaški kmetje za liter plačajo dober evro, mi pa že skoraj evro in pol - če država ne bo pomagala, marsikateri kmet ne bo preživel, vztrajajo. Konkretne ukrepe za premostitev krize od vlade terjajo tudi kmetijske organizacije. Ema Čepon.

V najvišji sezoni lahko na kmetiji Žabje, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, porabijo tudi nekaj več kot 300 litrov kmečke nafte na dan. Ob podražitvah, ki smo jim priča v zadnjih mesecih, pa to pomeni velik dodaten strošek. "Je to preko 3000 evrov več na letnem nivoju," pravi Andrej Hribar. 

Vzporedno z nafto, razlaga, se močno dražijo tudi vhodne surovine – umetna gnojila in beljakovinske komponente. "Se nam vse draži, vzporedno nam je pa cena mleka padla v dobrega pol leta za 15 centov. To pa konkretno za našo kmetijo pomeni minus 40 tisoč evrov ali več letno!"

Razmere so alarmantne, prikimavajo v kmetijskih organizacijah, ki so od treh pristojnih ministrstev – za kmetijstvo, infrastrukturo in finance – že zahtevale krizni sestanek. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS): "Lahko rečemo, da smo v tem trenutku priča verjetno najvišji ceni kurilnega olja oziroma kmečke nafte v letošnjem letu."

Ta se draži še hitreje kot druga goriva. V le pol leta se je kmečka nafta podražila za kar 45 odstotkov. Ali še bolj plastično: pred pol leta je liter kmečke nafte stal dober evro, danes pa že 46 centov več. Za 2000 litrov kmečke nafte denimo danes plačajo dobrih 900 evrov več kot v začetku leta.

Kmetje so, kot pravijo, siti izgovorov odločevalcev. Hribar pravi: "Da se ne da. Pa da ni nobenega vzvoda, da bi nam kmetom zdajle recimo na hitro priskočili na pomoč. Sosednja država Hrvaška ima kmetijsko nafto po 1,002 evra, mi imamo pa 1,4 pa še naprej."

Kje bi vlada ceno torej še lahko znižala? Trošarina je minimalna in znaša približno osem centov na liter, marže trgovcev pa so na rekordni ravni, a vendarle znašajo le 11 centov na liter. "Ja, zagotovo je nekaj ukrepov. Eno je maržna politika pri kmečki nafti, pri trošarinah smo že tako ali tako na dnu. Ampak nekatere države v EU pa so zaprosile Evropsko komisijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine," pravi Podgoršek. 

Da se zavedajo resnosti razmer in že pripravljajo ukrepe, so sporočili s kmetijskega ministrstva, ki ga vodi Janez Cigler Kralj. Za blažitev krize v kmetijskem sektorju je Evropska unija za Slovenijo predvidela paket ukrepov v višini 2,7 milijona evrov. Sredstva bi bila po navedbah ministrstva kmetom lahko na voljo v drugi polovici leta.

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KOMENTARJI8

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tali?ni tom
22. 07. 2026 20.45
mal bi morali kmete vprašat koliko goveda IN OSTALEGA PRODAJO NA ČRNO! VSAJ V NAŠEM KRAJU,SOSEDNJEM ČRNI TRG CVETI TAKO Z GOVEDINO,SVINJINO,JANČKI,KROMPIRJEM,REZANCI,MLEKOM,SKUTO ITD.! ZAKAJ BI MORALI VSI FINANCIRAT FOLK KI NE VPLAČUJE NAZAJ EN DEL V DAVČNO BLAGAJNO! OD DAVKA SMO ODVISNI VSI,TAKO ALI DRUGAČE! ŽE ČE RABIŠ REŠILCA,BOG NE DAJ SMO TAM!
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0 0
tali?ni tom
22. 07. 2026 20.46
dajmo minuse,ampak tako je v tej državi! tisti ki redno plačuje je pa gotov,zaradi neplačnikov!
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0 0
Herba
22. 07. 2026 20.44
Kmetje so tiho, ker so bili skupaj z njihovim velikim vodjo v Bruslju...Naj uživajo s tem, kar so pripomogli izvoliti, še prepoceni je gorivo za njih...
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+1
1 0
Uporabnik1932330
22. 07. 2026 20.43
Farški so lačni denarja.
Odgovori
+1
1 0
enapi
22. 07. 2026 20.33
Razlog je janšizem
Odgovori
+1
3 2
jedupančpil
22. 07. 2026 20.43
ni
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-1
0 1
mario49
22. 07. 2026 20.19
Vprašajte se raje ; kako so včasih kmetovali, ko ni bilo "bencina ali diesla", temveč so imeli v najboljšem primeru ,"kobile ,konje ali pa vole oz. krave "!
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-5
1 6
Herba
22. 07. 2026 20.42
Oprosti, ampak to je pa res neumno napisano. Pisati kaj je bilo, je totalna neumnost... aja... tudi interneta ni bilo...
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0 0
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