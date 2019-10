Zakaj je moralo oditi vodstvo Petrola?

Spomnimo. Nadzorni svet naftnega trgovca in po prihodkih največje slovenske družbe je v četrtek namreč z upravo sklenil sporazum o odhodu s funkcije, vodenje družbe pa je začasno prevzela dosedanja predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popović. Uradni razlog za odhod so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe, več pa doslej ne nadzorniki ne zdaj že nekdanji člani uprave niso razkrili.

Slovenski državni holding (SDH) je na nadzorni svet Petrola podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe. V SDH odgovor pričakujejo najkasneje v četrtek, medtem ko morajo sami do ponedeljka vladi posredovati informacije o razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave Tomaža Berločnika , Roka Vodnika in Igorja Stebernaka .

Ker je Petrol družba, ki je – tako SDH – posebnega pomena z vidika narodnogospodarskih in javnofinančnih učinkov, hkrati pa zadnja leta dosega zelo dobre poslovne rezultate ter širi obseg poslovanja, so bili dogodki preteklega tedna toliko bolj nepričakovani. V odsotnosti več informacij so zato v javnosti hitro zaokrožili možni razlogi za odhod vodstva.

Omenjalo se je, da naj bi bili v ozadju ruski interesi po vstopu v Petrol, kar pa je Drobne Popovićeva, sicer tudi nekdanja članica uprave SDH, danes pa finančna direktorica jeseniškega Acronija iz skupine Sij v pretežni ruski lasti, zanikala.

Premier Marjan Šarec je medtem v zadnjih dneh večkrat javno zanikal ugibanja, da naj bi šlo za poskus LMŠ, da okrepi svoj položaj v pomembni gospodarski družbi. Je pa ob tem dejal, da so nekatere druge stranke iz koalicije že precej dlje na politični sceni. Iz stranke SD so v luči tega že v soboto sporočili, da niso vpleteni v menjavo Petrolove uprave. "Nadzorni svet družbe je pri sprejemanju odločitev avtonomen in zanje tudi odgovarja," so zapisali in dodali, da so jim znane le informacije iz medijev.

Po nekaterih informacijah bi lahko bili razlog tudi nekateri posli v državah nekdanje Jugoslavije. Omenja se nakup dela energetske dejavnosti, ki se ukvarja s poslovanjem s plinom in električno energijo, od hrvaške družbe Crodux. Ta je v lasti upokojenega hrvaškega generala Ivana Čermaka. Neuradno naj bi bil posel ter tudi nekateri drugi načrtovani prevzemi v regiji, kot so bili zastavljeni, po oceni nadzornikov finančno prevelik zalogaj.