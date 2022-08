Zakaj je toaletni papir vse dražji?

Pri hrvaškem portalu rtl.hr so šli po sledi naraščajočih cen toaletnega papirja. "Vsak je že opazil, da je treba za paket, ki je še nedavno stal 20 kun (2,7 evra), danes odšteti 35 kun (4,7 evra). Vsak je že opazil, da so zavitki vse manjši, papir pa postaja tanjši in manj kakovosten, da smo le še korak od trdih roza lističev, ki se jih spomnimo iz nekega drugega časa," so zapisali. Kaj se dogaja?

Osnovni vzrok je spet treba iskati v vojni v Ukrajini. Papir izdelujejo iz celuloze, za to je potrebne veliko energije, plin pa je drag. Višji stroški proizvodnje prej ko slej zadenejo končne uporabnike.

"Tovarne surovin poganja plin. Pred to krizo je bila cena plina za megavatno uro 16 evrov, danes pa je več kot 270 evrov," je novo realnost v nekaj besed strnila Jelena Barbir, predstavnica zagrebškega Delt Papirja. Zaradi višanja cen energentov sta vse dražja tudi embalaža in transport, kar prav tako vpliva na ceno končnega izdelka.

Visoke cene pa so le en vidik krize, drugi nas lahko še bolj skrbi, pravi Babirjeva: lahko se zgodi, da na tržišču kmalu ne bo več celuloze. "Govori se o morebitnem pomanjkanju, kar pomeni, da tovarne surovin morda sploh ne bodo delale. Na to se pripravljamo po svojih najboljših močeh. Zaloge smo z današnjih 15 dni povečali na tri mesece normalnega dela s polno zmogljivostjo," je pojasnila.

Kot vemo, celuloze ni brez lesa, stanje v lesni industriji pa je prav tako daleč od idealnega. Tudi tu se soočajo s pomanjkanjem in zastoji v dobavi, hlodovina se draži, povpraševanje po lesu raste.

"V zadnjih nekaj letih, začenši s covidom, so se zgodile velike spremembe, ki so dvignile cene," je za RTL povedala Ana Dijan iz hrvaškega lesnega grozda. Vojna v Ukrajini je razmere na trgu še zaostrila, "s tem, da so Rusi že lani sporočili, da s 1. januarjem letos prepovedujejo izvoz hlodovine", je spomnila Dijanova. K vsemu temu je treba dodati še vpliv Kitajske, kjer zaradi spremembe potrošniških navad porabijo veliko več papirja, kot so ga, kar prav tako vpliva na svetovni trg.

Kljub temu ni vse črno, zaključujejo pri RTL. Najdražji so odišavljeni toaletni papirji, ki so po ugotovitvah dermatologov najbolj škodljivi. "Ti izdelki vsebujejo več aditivov, dišav in drugega, zato so večje tudi možnosti, da pri ljudeh, ki so k temu nagnjeni, povzročijo neželene reakcije, kot je dermatitis, ki nastane zaradi draženja ali razvoja alergije. Ljudem z občutljivo kožo, pravzaprav vsem, vedno priporočam uporabo izdelkov s čim manj dišavami in dodatki," je povedal dermatolog Dinko Kaliterna.