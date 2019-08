Nemčija drvi v recesijo. Zakaj mora to zelo skrbeti Slovence? Bo vlada Marjana Šarca, ki je doslej na krilih konjukture samo delila, stopila na zavoro in začela rezati stroške, ali bi to pomenilo njen dokončni potop? Kaj bi bilo treba storiti, da v državni blagajni ne zmanjka denarja za socialo, šolstvo in zdravstvo?

