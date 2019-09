Zamude, odpovedi in nič pojasnil

Letalo, ki bi moralo z brniškega letališča proti Bruslju vzleteti ob 6.55, je imelo 1,5-urno zamudo, let v Amsterdam so z 8. ure prestavili na 11. uro. Prav tako so zamaknili večino drugih dopoldanskih letov, med njimi iz Ljubljane v Frankfurt, Prištino, Tirano in München.

Adriino letalo z Dunaja, ki bi moralo na letališču Jožeta Pučnika pristati ob 11.25, zdaj pričakujejo ob 13.40, za ob 11. uri napovedani odhod iz Pariza pa je slovenski letalski prevoznik preložil na 12.05. Letalo, ki bi moralo ob 13.15 iz Ljubljane poleteti proti Zürichu, bo medtem ostalo na tleh, prav tako je Adria odpovedala let iz Züricha v Ljubljano, napovedan ob 15.05.

Pri Adrii Airways napovedujejo zamude tudi za veliko večino današnjih popoldanskih letov, kot tudi nekatere v nedeljo. Pojasnil za zamude družba na svojih spletih straneh ni objavila.

Številne zamude se vrstijo že od četrtka, ko je Adria ostala brez dela flote, potem ko ji je družba, pri kateri najema letala, odpovedala najem dveh letal, agencija za civilno letalstvo pa prepovedala letenje z njima. V vodstvu družbe pravijo, da intenzivno iščejo rešitve, medtem ko se ministrstvo za infrastrukturo pripravlja na morebiten stečaj.