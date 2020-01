Zanimanje za nakup preostalega premoženja Adrie naj bi pokazali tudi Rusi

Za nakup preostalega premoženja Adrie Airways, pa tudi za vnovičen zagon propadlega letalskega prevoznika, naj bi bilo čedalje večje zanimanje. Za zdaj še zamrznjeno spričevalo AOC in ime blagovne znamke domnevno želi izkoristiti skupina ruskih vlagateljev. Ti so že napovedali obnovitev povezav z več evropskimi mesti, v zrak pa bi poslali floto suhojev.

Dražba preostanka Adrijinega premoženja bo 23. januarja. FOTO: POP TV

Dober teden pred javno dražbo še preostalega premoženja propadlega letalskega prevoznika, kjer bo stečajni upravitelj Janez Pustatičnik med drugim prodajal Adrijina dovoljenja za opravljanje letalskih prevozov, naj bi obstajalo čedalje večje zanimanje za vnovičen zagon oziroma vzpostavitev naslednice družbe Adria Airways. Posebno zanimanje za nakup naj bi izrazila skupina ruskih vlagateljev, ki želi izkoristiti zamrznjeno spričevalo AOC in blagovno znamko, s tem in floto suhojev Superjet 100 (SSJ) pa tako obnoviti letalske prevoze z Brnika v več evropskih destinacij, piše portal exyuaviation.com. "Nameravamo zmagati in Evropi predstaviti SSJ. Imamo vso podporo Rusije, posamezni investitorji iz Evrope pa so vabljeni, da se nam pridružijo," je dejal eden od ruskih vlagateljev. Zanimanje za nakup preostanka Adrijinega premoženja so sicer že pred časom izrazili tudi slovenski poslovneži Joc Pečečnik, Izet Rastoder in Ivo Boscarol – Pečečnik za celoto, Boscarol za letalsko šolo, Rastoder pa za nakup spričeval za komercialne polete. In tudi vsak od njih bi preostalo premoženje propadlega letalskega prevoznika unovčil drugače. Stečajni upravitelj je do zdaj prejel pet nezavezujočih ponudb.

Izet Rastoder, Joc Pečečnik in Ivo Boscarol FOTO: Bobo

Podjetje Adria Airways oziroma preostanek premoženja bo prodano na dražbi prihodnji četrtek, 23. januarja, ob 11. uri. Poleg certifikata AOC se bo prodajalo še druge licence oziroma dovoljenja, vključno s tistimi za operacije, usposabljanje, vzdrževanje, varnost, vremenske razmere, ravnanje s potniki in ravnanje s tovorom. Adrijin AOC je bil sicer začasno zamrznjen do 30. septembra 2020, znova se ga bo lahko 'uporabljajo', ko bo kupec izpolnil določene obveznosti, ki jih je določila Agencija za civilno letalstvo. Stranka, ki bo pridobila premoženje Adrie, pa bo prav tako morala prevzeti številne obveznosti. Med njimi je sprememba morebitnih neskladij, ki so nastala po preklicu licence letalske družbe in uvedbi stečajnih postopkov. Novi imetnik AOC pa bo imel tudi pravice za vzdrževanje komercialnih letov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije. Fraport: leto 2019 z 1,72 milijona potnikov in s posodabljanjem infrastrukture Je pa medtem upravljavec največjega letališča Jožeta Pučnika Fraport 'postregel' s številkami, ki so zaznamovale preteklo leto, in načrti za prihodnje. "Leto 2019 so na ljubljanskem letališču zaznamovale velike spremembe v strukturi prometa in zajetne naložbe v letališko infrastrukturo, med katerimi izstopa začetek gradnje novega terminala. Leto 2019 smo zaključili z 1.721.355 potniki, kar je pet odstotkov manj kot v letu 2018," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Prve lete novih prevoznikov smo pospremili s slavnostnimi aktivnostmi za potnike in posadke ter medije," pravijo v Fraportu Slovenija. FOTO: Peter Irman

Padec prometa gre na račun stečaja domačega letalskega prevoznika, ki je do stečaja v zadnjih dneh septembra prepeljal približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču. Od 29 povezav v poletnem voznem redu jih je bilo s prenehanjem letenja Adrie Airways izgubljenih devet. "Z zimskim voznim redom smo na Brniku pozdravili tri nove prevoznike. Lufthansa, Swiss International Air Lines in Brussels Airlines so vzpostavili letenje v Frankfurt, München, Zürich in Bruselj. Večina drugih prevoznikov, ki letijo na ljubljansko letališče, je letenje okrepila z dodajanjem frekvenc ali letenjem z večjimi letali. V trenutnem zimskem voznem redu redne lete opravlja dvanajst letalskih prevoznikov, ki se jim bodo poleti pridružili še vsaj trije: British Airways s štirimi leti na teden na londonsko letališče Heathrow, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid in Finnair z dnevno povezavo s Helsinki," obljubljajo.

Gradnja novega terminala FOTO: Peter Irman

"S kompenzacijo izpadlega prometa v zadnjih treh mesecih leta smo zadovoljni, saj smo sprva pričakovali nekoliko večji izpad števila potnikov. Glede na trenutne napovedi prometa ocenjujemo, da se bo ta razvijal skladno s pričakovanji. V letu 2020 pričakujemo vsaj 1,5 mio. potnikov," razvoj prometa po prenehanju delovanja domačega letalskega prevoznika komentira Janez Krašnja, vodja letaliških storitev v Fraportu Slovenija. Preteklo leto si bodo v Fraportu Slovenija zapomnili tudi po vlaganjih v infrastrukturo. "Julija začeta gradnja novega potniškega terminala, ki bo zaključena do poletja 2021, poteka po načrtih. Zgrajena je betonska konstrukcija z nosilnimi stebri. Proti koncu gre gradnja nosilne konstrukcije prvega nadstropja. Podpisali smo tudi že pogodbi za dobavo opreme za sortirnico prtljage ter za izvedbo tehničnega varovanja novega terminala." "Marca smo odprli Fraportovo letalsko akademijo, oktobra dokončali centralni energetski objekt in hangar za sredstva za oskrbo letal, novembra smo zaključili prenovo in razširitev gasilsko-reševalne postaje, v sklepni fazi je tudi gradnja notranjega cestnega omrežja, ki omogoča nadaljnji razvoj poslovne cone Airport City. Fraport Slovenija je v minulem letu izbral še novega izvajalca storitev varovanja civilnega letalskega prometa na letališču – z zimskim voznim redom ga je prevzelo podjetje Aktiva varovanje," razlagajo.

Novi prostori za letališke gasilce FOTO: Peter Irman