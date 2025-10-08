Svetli način
Gospodarstvo

GZS: Plače vse bolj obdavčene, Ministrstvo: Gre za kompleksnejši izračun

Ljubljana, 08. 10. 2025 19.43 | Posodobljeno pred 27 minutami

Dva dni pred začetkom pogajanj o prazničnem dodatku, delodajalci opozarjajo, da se je obremenitev plač v mandatu aktualne vlade dvignila za več kot tri odstotne točke. Izračunali so, da so prav vsi zaposleni, tudi tisti z minimalno plačo, pod Golobovo vlado izgubili nekaj tisoč evrov. Začetek pogovorov o božičnici pa bolj mirno čakajo sindikati, ki so s podobnim predlogom postregli že pred tremi leti in jo pričakujejo še letos.

Če so Ljubljančani lahko že v ponedeljek opazovali začetek božičnega okraševanja prestolnice, je vprašanje, kdaj bodo državljani videli uzakonjeno obvezno božičnico, menijo v delodajalskih organizacijah.

Bolj optimistični so sindikati. "Časa je malo, tako da bo treba hitro priti do dogovora. Prepričan, da bi bilo to mogoče s kakšnim interventnim zakonom," pravi Jakob Počivavšek, predsednik sindikata Pergam.

A da uvajanje božičnice v nobenem pogledu ne sodi v kategorijo interventnega, torej nujnega zakona, pravijo delodajalci. Vlado izzivajo s protipredlogom. "Naš predlog komprimisa je, da ostane prostovoljna in se razbremeni davkov in prispevkov. Če sem še bolj natančen: da se razbremeni v znesku dvakratnika povprečne plače," pa predlaga Mitja Gorenšček, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Na GZS vlado pozivajo, naj namesto obvezne božičnice raje zagotovi višje neto plače.
FOTO: Shutterstock

Prepričani so, da je prav aktualna vlada znatno obremenila plače Slovencev, kar skušajo javnosti razložiti s konkretnimi grafičnimi upodobitvami. Po izračunih GZS, je delavec na minimalni plači zaradi davčnih ukrepov vlade Roberta Goloba izgubil 2100 evrov, zapsolen s povprečno plačo 3600 in zaposleni na dvokratniku povprečne plače več kot 5000 evrov.

"To ni nič novega, mi s temi podatki operiramo že dlje časa in se tej spremembi še vedno upiramo," razlaga Gorenšček.

Dohodninski zakon namreč čaka na obravnavo pred ustavnim sodiščem, opozarja Gorenšček, zaposleni pa od julija plačujemo še prispevek za dolgotrajno oskrbo. Slednji naj bi tako davčni primež na slovensko plačo dvignil že na 46,6 odstotka, pravijo na GZS.

Z izračunom pa se ne strinjajo na ministrstvu za finance, kjer ocenjujejo, da bo letni primež plač pri 45,2 odstotka, saj dolgotrajne oskrbe letos še ne bomo plačevali vse leto. Obenem nov prispevek spremeni dohodninske osnove, zaradi česar ga ne gre kar prišteti obstoječi obremenitvi, ampak gre za kompleksnejši izračun, opozarjajo na ministrstvu.

Sindikati idejam o razbremenitvi plač ne nasprotujejo. "Bi si vsekakor želel, da bi predlogi prišli takrat, ko bi imeli več časa, da bi se o njih pogovorili. Sem pa prepričan, da je predlog božičnice bistveno bolj enostaven, kot so spremembe recimo na področju davčnega sistema, kjer je treba pogledati vse parametre, ne zgolj enega," pa dodaja Počivavšek.

Delodajalci medtem trepetajo še pred predvolilnim dvigom minimalne plače in spremebo zakona o socialnih prispevkih, ki bi preoblikovala tako imenovano 'ukinjeno' dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

božičnica plače prispevki davki vlada GZS
