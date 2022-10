Zaposleni v hoški Magni do konca leta znova na čakanju

Zaposleni so prejšnji teden prejeli obvestilo, da bodo na delo čakali do konca leta, do takrat pa bodo prejemali 80 odstotkov nadomestila plače, poroča Dnevnik. Za vožnjo na delo v graško tovarno so se po njihovih informacijah odločili le posamezniki.

Da je vzdušje v kolektivu vseeno dobro, je časniku povedal predstavnik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak in pohvalil socialni dialog z vodstvom Magne. "Pogajanja so sicer naporna, a zelo poštena in profesionalna. Vodstva slovenskih podjetij bi se lahko prišla sem učit. 1. julija smo sklenili dogovor, na podlagi katerega so zaposlenim dvignili plače, do novega leta bodo sprejeli tudi nov plačni sistem," je dejal Novak.