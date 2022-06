Zaposleni v novem podjetju Iva Boscarola bodo ob petkih ostajali doma

Zadovoljni zaposleni - dodaja - prinašajo tudi dobre rezultate . "In dandanes ljudi motivirati, da pridejo v službo dobre volje, da tisto, kar delajo, naredijo najboljše, je pogoj za to, da ste lahko ne samo uspešni, ampak da lahko pričakujete, da ste lahko boljši od konkurence," dodaja Boscarol.

Od ponedeljka do četrtka od sedmih do treh popoldan, v petek pa kar doma. Takšen bo delovnik sedmih zaposlenih, ki bodo avgusta pričeli z delom v novem podjetju Iva Boscarola, Boscarol d. o. o. "V štirih dneh se da veliko narediti. Ta delovnik bodo sicer imeli ljudje, ki delajo bolj umsko kot pa fizično," še pojasnjuje.

A obenem poudarja: "V podjetjih, kjer so bolj odvisni od proizvodnje ali kakšnega servisa, se to ne da narediti." Poseben in predvsem krajši delovnik imajo tako pri nas kot v tujini tudi pri trgovcu Hofer, v povprečju delajo 30 ur tedensko, a pri tem opozarjajo, da zakonodaja v Sloveniji zaposlene za krajši delovni čas postavlja v neenakopraven položaj. "Naše podjetje že od nekdaj v prodaji in logistiki zaposluje praviloma izključno za skrajšan delovni čas (v povprečju za 30 ur na teden). Takšen zaposlitveni model imamo tako v Sloveniji kot v tujini, vendar zakonodajalec v Sloveniji zaposlene za krajši delovni čas postavlja v neenakopraven položaj. Pri Hoferju smo zato uvedli zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, ki omogoča zaposlitev za polni delovni čas ob hkratni krajši delovni obveznosti," pojasnjujejo.

In prav to namerava nova vlada spremeniti. Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pravi: "Kar bi mi želeli storiti, je dvoje, prvo je, da se zakonsko določi, da so tudi krajši delovniki priznani kot pogodba za polni delovni čas, drugo pa je, da se delodajalce spodbudi, da začnejo to opcijo uporabljati."

Ob opozorilih iz gospodarstva, da krajšega delovnika povsod pač ne bo mogoče uvesti, pa miri, saj bi možnost 30-urnega delovnika bila povsem prostovoljna odločitev delodajalca. "Koalicijska pogodba v nobenem delu ne govori, da bi mi to uvajali kot obvezno," še dodaja.

In kdaj bodo na mizi prvi zakonodajni predlogi? Minister konkretno napove, da še letos.