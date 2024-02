Zaposlenim na Pošti dodaten dvig plač in 2000 evrov regresa

Zaposleni so na novembrskem protestnem shodu poleg zakonske ureditve financiranja univerzalnih poštnih storitev zahtevali tudi pošteno plačilo za opravljeno delo in dostojno življenje ter enakopravno obravnavo vseh zaposlenih in vseh socialnih partnerjev.

Kot so danes sporočili iz omenjenega državnega podjetja, se je poslovodstvo s socialnimi partnerji v sklopu socialnega dialoga dogovorilo za višje izplačilo osnovnih plač in višje izplačilo regresa za letni dopust.

Ob tem so poudarili, da so že v začetku leta izvedli izredno uskladitev osnovnih plač za leto 2024 v skladu s kolektivno pogodbo. Vsem zaposlenim so se s 1. januarjem plače povišale za tri odstotke. Že 1. marca jih čaka dodaten triodstotni dvig, obljubljen jim je tudi višji regres. Gre za najvišje izplačilo regresa na Pošti doslej, ki bo tudi med najvišjimi v državi.

Iz vodstva družbe so še sporočili, da bodo skupaj s socialnimi partnerji tudi vnaprej zagotavljali največji možen finančni učinek za zaposlene, ki bo pripomogel k višjemu zadovoljstvu pri delu in pripadnosti podjetju.