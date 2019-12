Zaposlenim na Pošti po 400 evrov božičnice.

Da bodo zaposleni prejeli po 400 evrov božičnice, je potrdila Saška Kiara Kumer , sekretarka omenjenega sindikata, ki deluje znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Ob tem je dodala, da so se takšne odločitve razveselili, tako da so aktivnosti povezane z morebitno stavko zaustavili.

O izplačilu božičnice je nadzorni svet pod vodstvom Matjaža Šifkovičarazpravljal že konec novembra, a so odločitev preložili na sredino decembra, saj poslovodstvo družbe v državni lasti in s tem tudi nadzorniki še niso razpolagali s celovito analizo učinkov izplačila na poslovanje podjetja.

Pošta Slovenije je sicer v prvih devetih mesecih letošnjega leta beležila 6,6 milijona evrov dobička, ki pa bi se po vseh sindikalnih zahtevah v prihodnje utegnil zmanjšati.

Zahtevali izplačilo delovne uspešnosti

Že pred dobrim mesecem je namreč poslovodstvo po dveh dneh stavke popustilo Sindikatu poštnih delavcev in doseglo dogovor o zvišanju mase plač za zaposlene v poštnem prometu. Maso plač za delavce od prvega do vključno sedmega tarifnega razreda so sicer z letom 2020 povečali za 7,5 milijona evrov, ob tem pa so se dogovorili še za dodatno zaposlovanje poštarjev.

Drugi sindikat se tej stavki ni pridružil, saj je ocenil, da je februarja sklenjeni dveletni dogovor dober in ga delodajalec izvaja.